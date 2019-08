Patienter betaler ikke regninger: Region Syddanmark har tabt penge på udskældt tolkegebyr

Hvis man har været mere end tre år i Danmark, skal man som udgangspunkt selv betale for tolke i sundhedsvæsenet. Sådan har det været i et år, men i Region Syddanmark har man foreløbigt kun modtaget betaling for 300.000 kroner ud af den samlede u

Personer, der har opholdt sig i Danmark i mere end tre år og stadig ikke kan det danske sprog, har siden juli 2018 selv skullet betale regningen for en tolk, når de har haft behov for hjælp fra sundhedsvæsenet. Det har i Region Syddanmark alene udløst regninger for 3 millioner kroner til patienterne, men i mange tilfælde er pengene ikke blevet betalt. Alt i alt er der således kun betalt 300.000 kroner for tolkehjælpen, mens selve etableringen af systemet har kostet 1,8 millioner kroner. Det skriver P4 Fyn. Region Syddanmarks formand og formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), peger på, at systemet er besværligt at administrere. Det skyldes blandt andet, at visse patientgrupper kan få dispensation fra reglerne, hvis de med en lægeerklæring kan godtgøre, at de ikke har kunnet tillære sig det danske sprog inden for deadlinen på tre år. - Det er tidskrævende, fordi der dels er borgere, der skal fritages, og dels er mennesker, der ikke kan betale - og derfor skal laves afdragsordninger med, siger Stephanie Lose til P4 Fyn. Antallet af lægeerklæringer, der fritager patienterne fra tolkegebyret, er steget stødt henover det seneste år. Det samme er antallet af regninger dog. Det skyldes dog først og fremmest, at det nye it-system til administration af tolkegebyret først var klar i december - omkring fem måneder efter at loven var trådt i kraft. Frem til december var der således kun udskrevet 11 regninger for tolkebistand. Det antal er sidenhen steget til 10.997 regninger i Region Syddanmark, hvor gebyret koster mellem 191 og 1675 kroner afhængig af, hvordan tolkningen foregår.

Jeg har aldrig ønsket mig det tolkegebyr. Jeg har fuld forståelse for, at man i et land som Danmark ønsker at bedrive integrationspolitik. Men jeg synes, at man skal lade være med at gøre det inde på sygehusene. Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmark og Danske Regioner

Udskældt blandt læger og regioner Tolkegebyret blev vedtaget af den daværende regering sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Det skete på trods af kraftige advarsler fra regionerne og Lægeforeningen, der blandt andet pegede på, at egenbetalingen af tolkebistanden i værste fald kunne få direkte konsekvenser for patienternes sikkerhed. Og de argumenter er blevet bekræftet i det første år med ordningen, mener formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing: - Det er både etisk og patientsikkerhedsmæssigt uforsvarligt, at nogle af de mest sårbare patienter enten skal straffes på pengepungen eller tvinges til at blive væk fra samtaler med lægen, fordi de ikke kan dansk. Stephanie Lose peger på, at sygehusene ikke er det rigtige sted at bedrive integrationspolitik. - Jeg har aldrig ønsket mig det tolkegebyr. Jeg har fuld forståelse for, at man i et land som Danmark ønsker at bedrive integrationspolitik. Men jeg synes, at man skal lade være med at gøre det inde på sygehusene. Man har masser af lejligheder til at gøre det, inden folk bliver syge, siger Stephanie Lose til P4 Fyn.

Støttepartier vil droppe gebyret Både Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har fra starten været imod tolkegebyret. De vil nu forsøge at overbevise sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at trække loven tilbage. - Nu har ordningen kørt i et år, og det er et oplagt tidspunkt at se på, om det har fungeret så dårligt, som forventet. Det er vores indtryk, at det har det. At afskaffe tolkegebyret vil være i overensstemmelse med de ting, der står i det forståelsespapir, vi blev enige med regeringen om, siger Peder Hvelplund til P4 Fyn.