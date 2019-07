Pas på mystiske opkrævninger: Virksomhed fik flere fup-regninger fra udlandet

For ham var det fem fakturaer modtaget i sidste uge fra Ungarn, Serbien og Schweiz til næsten 9000 euro for registrering af varemærket Moneezy, som vakte hans opmærksomhed. Han har ikke kontaktet firmaerne med fakturaerne, men googlet dem på internettet og fundet frem til, at man også i Storbritannien advarer mod den slags fup og snyd.

- Nu ved jeg, hvordan proceduren er for varemærkeregistering. Det har jeg selv stået for, og derfor kender jeg proceduren og de udgifter, der er forbundet med det. Derfor skal der ikke komme fakturaer fra andre instanser, fortæller Tommy Hummelmose.

Får man hen over sommeren regninger på store beløb på noget, man ikke helt erindrer noget om, er der både som privat og som virksomhed grund til at være ekstra opmærksom. Det kan nemlig være det rene fup.

Det kaldes CEO fraud - eller på dansk direktørsvindel, når svindlere udgiver sig for at være chefen i en virksomhed og enten på mail eller telefon beder en medarbejder om at overføre et større beløb til en konto - ofte i udlandet. Den pligtopfyldende medarbejder, der ikke fatter mistanke, kan hurtigt komme til at overføre pengene direkte til svindlerne, og pengene er næsten altid tabt. Svindlerne slår oftest til, når de ved, chefen eller direktøren er væk fra kontoret og derfor er svær at få fat i til at bekræfte en pengeoverførsel. Svindlerne stresser medarbejderne med korte deadlines. Svindlerne hacker chefens mail og ved derfor, hvordan chefen formulerer sig - derfor lyder de falske mails troværdige. Svindlerne kan finde på at ringe og meget overbevisende udgive sig for at være chefen. Hvis medarbejderne ikke ved, hvordan chefen lyder, kan man hurtigt blive overbevist om, at man har den rigtige chef i røret. Mange virksomheder får ikke informeret deres medarbejdere, der derfor handler i god tro. Danske medarbejdere er ofte pligtopfyldende og tillidsfulde og overfører derfor pengene hurtigt i troen på, at de gør det rigtige. Kilde: Nykredit

Tilbud - ikke en regning

Det er ifølge Rigspolitiets landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) netop sommerferien, som er højsæson for snyd med både fupfakturaer og mistænkelige mails, hvor bedragere fra især udlandet forsøger at lokke penge ud af virksomheder, foreninger eller private. I mange tilfælde udgiver de sig for at være direktøren eller et bestyrelsesmedlem, der beder om en pengeoverførsel. Det er det, man kalder for CEO-fraud, eller på dansk direktørsvindel.

- I sommerferien er der ofte kun få medarbejdere på arbejde, og de skal måske løse nogle andre opgaver end de plejer. Så når der kommer en mail, der beder om en pengeoverførsel, kan der være større risiko for, at en vikar ikke stiller spørgsmål eller kender de normale sikkerhedsrutiner ved betalinger og overførsler, og i stedet bare gør, som man bliver bedt om, siger Trine Møller, centerchef i LCIK.

Hos Intelligent Banker har Tommy Hummelmose nærlæst det med småt på de fem fakturaer. På en af dem står, at regningen ikke er en regning, men et tilbud. Alligevel er der givet bankoplysninger for, hvor pengene skal sendes hen.

- Det kan godt være et juridisk kneb. Nogle firmaer forsøger at dække sig ind med, at man får en ydelse, når man betaler, men for mig kan det være en skin-ydelse. Vi er derfor nok mere over i retning af noget bondefangeri, og det kan være juridisk vanskeligt at gennemskue, om det er strafbart, mener Tommy Hummelmose, som af samme grund endnu ikke har meldt det til politiet.