Pas på i sommervarmen: Høj brandfare på hele Fyn

I takt med at temperaturerne stiger fra dag til dag, stiger risikoen også for, at en mindre flamme kan starte en større brand.

Sommervarmen er over os, og temperaturen sniger sig i disse dage op mod de 30 grader flere steder i landet. Selv om vi endnu ikke har oplevet den massive tørke, som vi oplevede sidste år, hvor græsset skiftede farve fra grøn til gul, er der stadig tørt ude på Fyn og øerne. Og i løbet af de kommende dage bliver det endnu mere tørt.

Ifølge brandfare.dk er der i løbet af onsdagen en moderat risiko for brandfare, hvilket betyder at antændelse ved glød eller mindre flammer sjældent vil forekomme. Det gør sig primært gældende på Nordfyn og ind mod Odense, mens der på resten af Fyn kun er en lav brandrisiko.

Helt anderledes ser det ud torsdag, hvor den moderate risiko på Nordfyn og omkring Odense vil ændre sig til at være meget høj, hvilket betyder at antændelse ved glød eller mindre flamme sker meget nemt. På resten af Fyn er brandfaren ændret fra lav til høj.

- Det er vigtigt, at man i disse dage passer ekstra godt på, hvis man skal have gang i grillen hen over weekenden. Der er utrolig tørt derude og har været det i nogle dage. Manglende vand gør, at vegetationen er rigtig tør og brænder nemt, fortæller myndighedsleder ved Beredskab Fyn, Kenny Christensen.