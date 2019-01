Pas på derude: Glatte veje på især Nordfyn

Skal man skrabe is af forruden på sin bil er der en ganske god risiko for, at vejene også er glatte.

Sådan er det søndag morgen de fleste steder i landet, og rimen har lagt sig som en flot dyne over naturen, mens den tiltagende sol lysner i øst og vil gøre søndagen oplagt for de fleste til en spadseretur.

Men rimen, rimtågen og frosten betyder også, at Vejdirektoratet søndag morgen melder om glatte veje på hele Nordfyn. Ifølge meldingen lyder den på glatte veje og glat på udsatte steder. Så selv fodgængere og hundeluftere skal tage sig i agt, hvis der skulle være grundejere, som ikke har været ude med saltet eller sandet for fortovene.

Resten af søndagen meldes temperaturer mellem frysepunktet og to graders varme, men til aften og den kommende nat kan det blive ned til fire graders frost. Derfor vågner fynboerne mandag morgen også op til igen at skulle fjerne is fra bilen eller finde sig i frosne gear på cyklen, og mandag er der endda mulighed for en snebyge.