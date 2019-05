Partiledere på tv: Se hvem der oftest er på skærmen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er ubetinget den partileder, der i de første 14 dage af valgkampen har fået mest skærmtid på tværs af DR1, DR2, TV 2 og TV 2 News.

Det viser en undersøgelse fra Mediernes Forsknings- og Innovationscenter på Syddansk Universitet, som gennem et computersystem har analyseret, hvor lang tid partilederne har fået på tv.

- Vi har foretaget dataindsamlingen, da vi mener, at det er relevant at undersøge, hvor meget skærmtid de enkelte partiledere får på tv. Selvom seertal svinger, så er tv fortsat et vigtigt vindue til vælgerne for partilederne, fortæller Lars Damgaard Nielsen, journalistisk lektor, der sammen med sin kollega Filip Wallberg har stået for dataindsamlingen og analysen af materialet.

Undersøgelsen viser, at i løbet af valgkampens første to uger har de fire tv-kanaler vist Lars Løkke Rasmussen (V) i sammenlagt 20 timer, mens rivalen og statsministerkandidaten Mette Frederiksen (S) er blevet vist i 12 timer.

- Vores tilgang er ikke, at skærmtid nødvendigvis skal fordeles ligeligt mellem alle partilederne, for både DR og TV 2 skal selvfølgelig prioritere deres redaktionelle dækning efter journalistiske principper. Men en systematisk analyse kan dokumentere redaktionelle slagsider. Og de er relevante at kende for både journalister, politikere, forskere og vores journaliststuderende på Center for Journalistik, som Mediernes Forsknings- og Innovationscenter hører under, siger Lars Damgaard Nielsen.