Partiformand på politipatrulje: Flere betjente ud til borgerne

Hvad fik du ud af besøget i Fyns Politi?

- Fyn er gået fra at have 21 politistationer til at have 12, og det har konsekvenser for borgerne. De føler, politiet er for langt væk, selv om der nu er mobile politistationer. Kriminaliteten ér faldet på Fyn, men der er behov for at have politiet tæt på.

Hvad var dit budskab til politidirektøren?

- Vi havde en god diskussion. Politidirektøren mente, nærheden godt kan fikses med mobile politistationer, mens jeg mener, det ikke er godt nok. Med hele den generelle centralisering har vi oplevet, at man har mistet sin læge, sin skole og sit politi, og der er blevet for langt.

Hvordan oplevede du at være i Vollsmose-bydelen?

- Det er positivt, at der er en nærpolitistation. Betjentene bekræftede for mig, at de kender dem, der begår kriminalitet. Vollsmose er jo et stort område som en landsby i byen, og der er store forskelle i bydelen. Men det, at politiet er til stede, gør også, at betjentene kender forskellene og dem, der bor der. Det er helt afgørende for at forebygge.