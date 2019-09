Partiforening halveret efter Løkke-exit: - Jeg er færdig med Venstre

Mens mange begynder at tale om Jakob Ellemann-Jensen som den bedst egnede til formandsposten for Venstre, fortsætter splittelsen af Danmarks næststørste parti.

Lars Løkke Rasmussens tilbagetræden som formand for Venstre og ikke mindst den måde, det foregik på ved det, der er blevet Braget i Brejning, får nu halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i lokalforeningen Venstre Odense Nord til at trække sig fra deres tillidsposter.

Det drejer sig mere konkret om formand Tom Kallehauge, kasserer og æresmedlem af Venstre Conny Gade og bestyrelsesmedlem Jan Radoor, der ellers tidligere på ugen begyndte at gøre sig klar til at overtage formandsposten fra Tom Kallehauge.

På et bestyrelsesmøde, der fandt sted mandag den 26. august, gjorde Jan Radoor det dog samtidigt klart, at han ville trække sig, hvis Lars Løkke Rasmussen blev tvunget til at gå, uden først at have haft chancen for at fremlægge sin vision for Venstre.

- Der er mange, der har sagt, at jeg skulle sove på det. Men det bliver ikke anderledes. Jeg er færdig med Venstre. Jeg er stadig liberal, men jeg er færdig med Venstre. Man kan simpelthen ikke behandle en mand på den måde. Det er uværdigt, siger Jan Radoor, der har været medlem af Venstre i mere end 20 år og også tidligere har siddet som formand for Venstre Odense Nord.

Efterfølgende har Jan Radoor fået besked om, at både formand Tom Kallehauge og Conny Gade også udtræder af bestyrelsen.

- Det er ikke så meget det, at Venstre nu skal have en ny formand. Det er måden, det er sket på, som gør, at jeg har mistet al tillid til rigtig mange medlemmer af partiet. Dem kan jeg altså ikke stå på et landsmøde og se i øjnene. Jeg stoler simpelthen ikke på dem, siger Jan Radoor, der mener, at medlemmerne skulle have modstået presset fra blandt andet medierne og holdt kritikken internt.

Jan Radoor mener, at Lars Løkke Rasmussen skulle have haft lov til at fortsætte eller i det mindste have haft mulighed for at fremlægge sin politik for Venstre på et fremrykket landsmøde.

- Men det kan da godt være, at der skulle ske noget i forhold til Kristian Jensen og måske også Lars Løkke. Men det er jo landsmødet, der bestemmer. Det er ikke noget, som nogen medlemmer i et forretningsudvalg eller i hovedbestyrelsen skal bestemme, siger han.

Tom Kallehauge har ikke ønsket at kommentere eller bekræfte sin udtræden af bestyrelsen.

Æresmedlemmet Conny Gade bekræfter, at hun har trukket sig som kasserer. Det skyldes ifølge hende både, at hun ikke længere har kræfterne til bestyrelsesarbejdet og behandlingen af Lars Løkke Rasmussen.