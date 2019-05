Paludan: - Jeg må ikke demonstrere i Vollsmose, men jeg har været kreativ

Martin Paludan, Stram Kurs, fastholder sine planer om at ramme Flakhaven i Odense fredag aften. Det gør han efter planen kl. 18, og derefter fortsætter han til Vollsmose, hvor han til sin store irritation har fået påbud om ikke at demonstrere.

- Politiet har givet mig påbud om, at jeg ikke må demonstrere i Vollsmose og i de tilstødende områder. Heller ikke dem, jeg opholdt mig i torsdag - det område har politiet udvidet i dag. Det er stærkt krænkende, men jeg har været kreativ og fundet en afgrænsning på den østlige side af Odense Å, hvor jeg godt må stå, siger Rasmus Paludan til Fyens. Dk.

Paludan kommer til Odense sammen med spidskandidat Martin Christensen.

- Vi vil udføre valghandlinger, og det område, vi har fundet, må vi stå i lige så længe, vi har lyst. Nu må vi jo se, om der kommer nogen, siger Rasmus Paludan, der torsdag måtte opgive at gennemføre en demonstration på Bøgetorvet i Vollsmose.

Helle Kyndesen, politidirektør ved Østjyllands Politi, bekræfter over for Fyens.dk, at Rasmus Paludan har fået påbud om ikke at demonstrere i Vollsmose, og at området geografisk er udvidet i forhold til torsdag.

- Vi prioriterer sikkerhed meget højt både for Rasmus Paludan og de personer, der er i området, og det er vores begrundelse for at træffe beslutningen om det her påbud, siger Helle Kyndesen.