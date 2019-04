Pædagogernes formand: - Vi svigter vores børn

Som samfund risikerer vi, at både børn og pædagoger taber i det lange løb. Det er budskabet fra Rikke Hunsdahl, der er formand for pædagogernes fagforening BUPL på Fyn, og som har tæt kontakt til medlemmerne rundt om i børneinstitutionerne. Lørdag taler hun til stor demonstration i Odense.

Hvordan står det til i daginstitutionerne?

- Det står slemt til. Det står så slemt til, at der mangler mange tusinde pædagoger for overhovedet at nå op på det, vi synes, er en rimelig normering.

Hvordan er hverdagen for pædagoger?

- Den er barsk. Den opgave, som både kommunen, forældre og ministeren tænker, der skal udføres, kan ikke lade sig gøre. Og vi risikerer, at både børn og pædagoger taber i det lange løb.

Hvad har det af konsekvenser?

- Vi har pædagoger hver uge, som bliver sygemeldt med stress og udbrændthed. De kan ikke få lov til at udføre det stykke arbejde med omsorg, dannelse og læring, som de faktisk mødte ind for at udføre. Når man ikke udfører sit fag, svigter børn og ikke kan se sig selv i øjnene, holder man ikke, til man er 67.

Hvordan ser en normal hverdag ud for pædagoger?

- Det der med at stå alene oplever rigtig mange hver eneste dag. Helt almindeligt, basalt omsorgsarbejde har de ikke tid til at lave.