På trods af mulig nedgang: Valgfest og flæsk på Carlslund for fynske DF'ere

- Hvis tallene holder stik, er det lussing til os - tallene taler for sig selv. Men jeg håber selvfølgelig på, at det ændrer sig i løbet af aftenen, sagde han.

Æggekage ad libitum, flæsk og Dansk Folkeparti flag kunne tyde på en fest. Men efter den første exitpoll kunne de fynske DF'ere konstatere, at det ikke umiddelbart så lyst ud for partiet. Onsdag aften var 34 medlemmer, kandidater og frivillige fra Dansk Folkeparti samlet på Carlslund for at følge valget sammen. På trods af en eventuel halvering af Dansk Folkepartis mandater var der god stemning på førstesalen.

Ferie og natbajer på programmet

Bag de mange medlemmer kørte aftenens prognoser på storskærm, så de løbende kunne holde øje med udviklingen. Op ad trappen kom en tjener løbende med endnu en æggekage til de sultne medlemmer. Samtidig med at den ene æggekage efter den anden blev spist, lyttede de nøje med, for at få den nyeste prognose.

Hvis partiet ender med at miste tre fynske mandater, kan det være Pernille Bendixens plads i folketinget, der hænger i en tynd tråd.

- Det første der skal ske efter valget er, at jeg skal holde ferie. Men ellers skal jeg have sørget for en masse praktiske ting - pakket kontor og lejlighed ned, og så skal jeg have købt en ny pc. Men hvad der ellers skal ske, ved jeg ikke. Det tager jeg til den tid, sagde hun og fortsatte:

- Men det første der skal ske i aften, når jeg kommer hjem, er, at jeg skal have en godnatbajer. Jeg drikker normalt aldrig, men det fortjener jeg i aften.

Ifølge en prognose ved 21.30 tiden onsdag aften stod DF til at miste tre af sine fire nuværende mandater. Med godt 45 procent af stemmerne optalt i Fyns Storkreds stod Dansk Folkeparti til at få to mandater mod de fire ved valget i 2015.