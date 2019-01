På trods af manglende træning: - DSB-personale håndterede situationen helt fantastisk

Næstformanden for Dansk Jernbaneforbund, Preben S. Pedersen, roser DSB-personalet ombord på toget, der forulykkede på Storebæltsbroen i sidste. De formåede at bevare roen, selvom de ikke var trænet i alvorlige ulykker som denne, lyder meldingen.

DSB's personale er ikke forberedt på alvorlige togulykker som den, der i sidste uge kostede otte menneskeliv på Storebæltsforbindelsen. Det mener Dansk Jernbaneforbunds næstformand, Preben S. Pedersen. - Når man starter som lokomotivfører, bliver man forberedt på, at man på et tidspunkt kan komme et selvmord eller noget lignende menneskepåkørsel. Men en ulykke som denne, hvor et objekt kommer tværs gennem toget og koster adskillige menneskeliv, det er man ikke uddannet i at håndtere, siger Preben S. Pedersen. Preben S. Pedersen understreger, at personalet er trænet i visse krisesituationer, for eksempel en evakuering på Storebæltsbroen i tilfælde af brand, men det kan ikke sammenlignes med en ulykke af denne kaliber. - Selvfølgelig kan en brand eller lignende være frygtelig. Og der kan også være tilskadekomne i en sådan situation. Men i tilfælde af en ulykke som denne, der sker på et splitsekund, og hvor mange dør eller bliver kvæstede, så er det nogle helt andre evner, som personalet skal finde frem. Man bliver dybt rystet. Det kræver, at man hæver sig op over, hvad der er menneskeligt muligt, siger Preben S. Pedersen.

Fantastisk personale Under Storebæltulykken trådte personalet i karakter, fortæller Preben S. Pedersen, der selv har været i kontakt med de involverede parter. Og det er dybt beundringsværdigt - særligt når man tænker på, at de selv kunne være blevet slået ihjel. - Det var et mirakel, at lokomotivføreren overhovedet overlevede. Det gør det kun mere utroligt, at vedkommende sammen det øvrige personale var i stand til at bevare roen og hjælpe til, hvor de kunne, siger Preben S. Pedersen og fortsætter: - Det, jeg har hørt, fra dem der var med i toget, er, at personalet håndterede situationen helt fantastisk.

Sikkerhedsnet er forberedt Preben S. Pedersen har kun ros til overs for håndteringen af togulykken. Togpersonalet, politiet, beredskaber - alle har været enestående dygtige, siger han. Men det tager ikke det tragiske ud af hændelsen. - Det vigtigste, man kan gøre lige nu, er, at stå klar med en skulder at græde på, hvis der er nogen, der har behov for det. For en ulykke som denne sætter ar på sjælen, siger Preben S. Pedersen og tilføjer, at man står klar med et sikkerhedsnet, der skal gribe personalet. - Dansk Jernbaneforbund har krisehjælp, som vi stiller til rådighed. Og det har DSB også.