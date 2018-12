På fire timer: Fem bilister sigtet for spritkørsel

Tre mænd i begyndelsen af tyverne, en 47-årig mand og en 52-årig kvinde havde i løbet af fredag aften og natten til lørdag den tvivlsomme fornøjelse at blive bedt om at forlade deres køretøj og derefter blive stukket med en nål.

De fem bilister blev anholdt i løbet af fire timer, og de blev alle sigtet for spirituskørsel, oplyser Fyns Politi.

I Haarby bad en politipatrulje en 22-årig mand, som sad på førersædet i en bil, der holdt med motoren kørende på Algade, om at blæse i et alkometer. Da det slog ud over det tilladte, blev han sigtet for spirituskørsel og taget med til en blodprøve.

- Der var tænding på bilen, og så regnes man som fører, forklarer vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

Godt fem minutter senere, klokken 22.25, standsede en patrulje en bil på Bullerupvej i Seden ved Odense. Også her sad en 22-årig mand bag rattet, og han blev ikke alene sigtet for spirituskørsel, men også for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Også han blev taget med til en blodprøve, der skulle afgøre, hvad han havde indtaget.

Kort efter var den gal igen - denne gang på Svendborgvej i Faaborg, hvor en patrulje standsede en bil med en 47-årig mand fra Faaborg bag rattet. Han fik også lov at afgive blod, efter en alkometertest havde indikeret, at han ikke burde sidde bag rattet.

Der var kun gået en time, siden den første bilist var blevet standset, før nummer fire blev bedt om at forlade sin bil. Det skete klokken 23.19 på Skibhusvej i Odense, hvor en 20-årig mand fra Vissenbjerg blev sigtet for både spiritus- og narkokørsel.

Så havde politiet ro i et par timer til at tage sig af andre sager, før det igen blev nødvendigt at sende en bilist til blodprøveudtagning. Klokken 2.05 fik politiet melding om et færdselsuheld på Lahnsgade i Odense, hvor en bilist havde påkørt en parkeret bil.

Da en patrulje kom frem til stedet, kunne betjentene konstatere, at bilisten - en 52-årig kvinde fra Odense - var påvirket af alkohol.