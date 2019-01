Overvågning skaber tryghed for udsatte fynboer: De har selv bedt om kameraer

Fyns Politi har udstyret de såkaldte hellesteder i Odense Kommune med videokameraer. De udsatte borgere, der bruger hellestederne, har selv efterspurgt tryghedsskabende overvågning.

Diskussionen om videoovervågning går livligt. Det gør den ikke mindst, fordi regeringen har et lovforslag i høring, der skal give politiet større beføjelser på området. Men der er også sket ting på området på Fyn, hvor Fyns Politi har fået bevilliget penge af Rigspolitiet til nye overvågningsprojekter. I Odense har det ført til, at er der er sat tryghedsskabende kameraer op ved værestedet Reden. Også ved de såkaldte hellesteder, der er områder i byen særligt dedikeret til socialt udsatte, er der sat overvågning op. - I sommer rettede Fyns Politi henvendelse til os for at høre, om vi kunne være interesserede i tryghedsskabende overvågning. Det skete samtidig med, at vi havde fokus på, at socialt udsatte blev udsat for overgreb fra banderne. Så vi syntes, det var oplagt at sætte kameraer op de steder, hvor de socialt udsatte opholder sig, siger Tom Rønning, leder af projektet Inkluderende By i Odense Kommune.

Her er tre hellesteder i Odense Et hellested er en mindre afgrænset plads, som er indrettet og placeret, så udsatte borgere kan mødes og være en del af byens rum på en god måde. Hellestedet skal give tryghed for både udsatte og alle andre mennesker, der færdes i området. Idéen om hellesteder kommer af, at Odense Kommune tidligere havde problemer med, at de socialt udsatte ikke kunne være nogen steder.



Der er i øjeblikket tre hellesteder på kommunal grund: Et i Benediktsgade, et i Enggade og et ved Skulkenborg, der tidligere var placeret i selve Nørregade. Alle steder er der nu videoovervågning.

Bygger på erfaringer Odense Kommune har igennem fire år haft kameraer sat op ved hellestedet i Skulkenborg og tidligere, da hellestedet lå i Nørregade. Det er disse erfaringer, der gør, at Fyns Politi igennem november og december har udstyret de øvrige hellesteder i byen med videoovervågning. - Vi fik mange henvendelser fra socialt udsatte borgere, der gerne ville have sat kameraer op på de øvrige hellesteder i byen netop for, at de skulle føle sig trygge, siger Tom Rønning og fortsætter: - De socialt udsatte bliver gang på gang oversat for overgreb fra kriminelle bander. Så hvis de udsatte borgere tror, at det kan hjælpe at sætte overvågning op, vil vi gerne være med til at hjælpe med det.

Tryghed er afgørende Ifølge Tom Rønning er det helt afgørende, at de socialt udsatte føler sig trygge på hellestederne i byen. Ellers ryger hele idéen med hellesteder, som Odense Kommune i sin tid kom på, fordi de socialt udsatte manglede et sted at opholde sig. - De blev jaget rundt i byen af politiet, der på baggrund af henvendelser fra borgere måtte sige til de socialt udsatte, at de ikke måtte være der, hvor de opholdt sig. Men de kunne ikke fortælle dem, hvor de så måtte være, forklarer Tom Rønning. - Hvis de ikke er trygge ved hellestederne, så bruger de dem ikke. Og så er vi tilbage ved problemet med, at de ikke kan opholde sig nogen steder.