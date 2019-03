Overvågning af elever: Datatilsynet vil have svar fra ministerium inden for 14 dage

Undervisningsministeriet har fået 14 dage til at besvare en række spørgsmål fra Datatilsynet om overvågningsprogrammet Den Digitale Prøvevagt. Målet er at kunne vurdere kritikken, der er rejst fra blandt andre gymnasieelever, inden sommerens eksamener.

Overvågning: Hvilke oplysninger bliver indsamlet? Og ikke mindst: Er det nødvendigt at indsamle alle de oplysninger for at kunne undgå eksamenssnyd?

Det er to af de centrale spørgsmål, som Datatilsynet har bedt Undervisningsministeriet om at besvare efter flere henvendelser fra elever og forældre, der er bekymrede over, at det fra sommer er et krav, at gymnasieelever installerer overvågningsprogrammet Den Digitale Prøvevagt på den computer, som de bruger til skriftlige eksamener.

I 2016 blev det politisk aftalt at øge indsatsen mod snyd ved prøver i gymnasierne, og programmet Den Digitale Prøvevagt er Undervisningsministeriets værktøj, som skal gøre det muligt at afsløre snyd ved skriftlige eksamener. Det sker blandt andet ved, at programmet registrerer de webadresser, som besøges, og med jævne mellemrum affotograferer computerens skærm.

Programmet skulle testes ved brug for første gang ved de terminsprøver, som blev afholdt torsdag 7. marts, og her havde en del elever på forhånd afvist at bruge programmet, fordi de ikke havde tillid til sikkerheden.

Netop den usikkerhed skal Datatilsynets undersøgelse af programmet afklare.