Oversteg forventningerne med millioner: Fynsk triatlon-VM var økonomisk succes

Sommerens VM-stævner i triatlon, der blev afholdt på Fyn, har givet en øget omsætning fra turisme på 33 millioner kroner. Det viser en ny undersøgelse, der desuden påpeger, at 9 ud af 10, der besøgte Fyn i forbindelse med eventet, vil anbefale stedet for venner og familie.

- Vi havde estimeret med en bruttoomsætning på omkring 30 millioner, og det er vi nået i mål med det - og lidt til. Og vi er selvfølgelig meget glade for, at det analysearbejde, som vi lavede forud for eventet, også holder stik efterfølgende, siger forretningschefen for Sport Event Fyn, Jakob Staun.

Multisport World Championship Festival blev afholdt over ni dage i begyndelsen af juli i tre fynske kommuner: Odense, Svendborg og Middelfart.Det var det største fynske sportsevent nogensinde og indebar fem forskellige VM-stævner i triatlon og afarter heraf. Ifølge en ny rapport, der er lavet af SportCal på vegne af Sport Event Fyn, gav eventet en øget bruttoomsætning på Fyn på 33 millioner kroner. Rapporten bliver offentliggjort i forbindelse med Sport Event Fyn og Destination Fyns årskonference i Odeon torsdag den 28. november.

- Omsætning er dog kun det ene element. Det andet er lidt sværere at måle på; nemlig den brandingværdi, der ligger i, at så mange udlændinge kommer til landet og har en god oplevelse.

- Men når man tager udgangspunkt i, at der fra fynsk side er investeret omkring 4,7 millioner kroner i tiltrækning og afvikling af eventet er der jo tale om et ret fornuftigt regnestykke: Når man putter en krone ind kommer der tre-fire kroner ud.

- Ud af de 33 millioner er det måske nærmere 17 millioner, der ender som værditilvækst i de fynske kommuner, siger han og understreger, at dette tal er behæftet med en væsentlig usikkerhed.

Selvom rapporten viser en bruttoomsætning på 33 millioner er det ikke en reel værditilvækst. Der er således ikke taget hensyn til en række parametre så som moms og nationale skatter og en masse andet. Men et groft skøn er, at godt halvdelen af bruttoomsætning ender som nettoomsætning, forklarer Jakob Staun.

Ambassadører for Fyn

De udenlandske gæster var da også altovervejende tilfredse, lyder det i rapporten. Hele 95 procent betegnede besøget til Fyn som en positiv oplevelse, og 89 procent ville anbefale familie og venner at besøge Fyn selv. Og det er meget værd, mener næstformand i Sport Event Fyn og rådmand i Odense Kommune, Jane Jegind (V).

- Vi har fået nogle ambassadører ude i verden, som har fået et fantastisk godt syn på Fyn. Og jeg er sikker på, at der som følge af dette både vil være nogen, der kommer tilbage til Fyn, og nogle nye, der vil komme til, siger Jane Jegind.

Men selvom de besøgende var glade var de fastboende mindre positive. Således var det kun halvdelen af de danske tilskuere, der mente, at Multisport World Championship Festival havde en positiv effekt for Danmark. Og spørger man Jane Jegind er der særligt ét problem, som kan have spillet ind:

- Trafikafviklingen var uomtvisteligt til gene for nogle borgere. Der er ingen tvivl om, at den måde, vi fik lavet afspærringer, skulle være håndteret bedre. Og det kan sagtens være en del af forklaringen på, at de lokale har været mere skeptiske end de udenlandske, der ikke oplevede disse problemer.