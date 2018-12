Overlæge og søvnekspert: - Vi har mistet kontrollen over vores nattesøvn

Vi undervurderer, hvor vigtig en god nattesøvn er for vores hjerne og generelle velbefindende. Det mener overlæge Jan Ovesen, der er en af landets mest anerkendte søvnspecialister. Han arbejder på at udbrede viden om både søvn og de behandlinger, der virker, til kommuner og praktiserende læger. Ifølge Jan Ovesen er tv, ipads og mobiltelefoner de store skurke i kampen om den gode nattesøvn.

Knap halvdelen af alle danskere er ramt af søvnbesvær, og hver syvende er meget generet af søvnproblemer. Tallet er steget stødt siden 2010, viser en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, der blev offentliggjort i år.

Avisen har spurgt overlæge og søvnekspert Jan Ovesen om årsager, konsekvenser og behandlingsmuligheder for de mennesker, der lider under manglende nattesøvn. Han har mere end 35 års erfaring inden for området.

Hvorfor er der så mange, der sover dårligt om natten?

- Det er næsten altid noget, der er opstået på grund af akut stress. Årsagerne kan være sygdom, økonomiske udfordringer, problemer på jobbet eller angst og ængstelse over noget i ens omgivelser. I de fleste tilfælde går det over af sig selv, når stressfaktoren er forsvundet. Men hvis det står på mere end fire uger, begynder man at ændre sin adfærd og tanker omkring det at sove. For nogle vil soveværelset blive associeret med vågenhed. Det kan blive så udtalt, at man kan gå i seng totalt udmattet, men i det øjeblik, man træder over tærsklen til soveværelset, aktiveres den indre alarmknap, og man bliver lysvågen. Hvis man har besvær med at sove to til tre gange om ugen i mere end en måned, siger man, at tilstanden er blevet kronisk.

Er det blevet værre inden for de seneste år?

- Absolut. Udviklingen af elektrisk lys og de utallige underholdningskanaler i fjernsynet samt mobiltelefoner, iPads og sociale medier er blevet forstyrrende elementer, der har sneget sig ind i vores liv. Vi har faktisk totalt mistet kontrollen.

Hvorfor er det så vigtigt med den søvn?

- Man har fundet ud, at hjernen renses for affaldsstoffer og opbygger energidepoter, når vi sover, og for at kunne præstere optimalt skal vi have minimum syv timers søvn. De mennesker, der påstår, at de kan nøjes med seks eller færre timer, har blot vænnet sig til at præstere ringere. Den viden om, hvor vigtig søvnen er, er relativ ny, og al videnspredning tager tid. I gamle dage mente man, at søvn var for svæklinge og spild af tid, og det tager tid at vende det billede.

Hvad er konsekvenserne, hvis man sover for lidt?

- Der er mange, men blandt andet dårligere sociale kompetencer, en forlænget reaktionstid, nedsat hukommelse og kognitive evner samt svækket immunforsvar.

Er der nok opmærksomhed på området?

- Nej, det er der ikke, og der er mangel på professionel hjælp til de her mennesker. De praktiserende læger ved ikke nok om, hvad der virker, og der findes ikke meget hjælp udover få private klinikker og enkelte psykologer. Det er blandt andet derfor, jeg arbejder på at uddanne læger og kommuner, så de ved, hvordan de skal hjælpe de her mennesker.

Hvad virker så, hvis man skal have den gode nattesøvn tilbage?

- Der findes en yderst effektiv adfærdsbehandling, som også virker på lang sigt. På engelsk kaldes den "Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia" og handler dels om at fjerne stimuli tæt på sengetid, altså alt hvad der aktiverer hjernen, skabe en helt fast døgnrytme og presse søvnen, altså gå senere i seng og stå tidligere op. Det vil i starten betyde, at man føler sig mere træt, men efterhånden skaber man flere gode nætter og færre dårlige. Efter fire til seks uger vil langt de fleste opnå en konstant og stabil søvn. Metoden virker også på børn, der har svært ved at falde til ro. Sovepiller virker kun på kort sigt, og dem skal man holde sig fra.