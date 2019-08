Overlæge møder konsekvenserne: Tolkegebyr er et dybt bekymrende angreb på lægeløftet

På Indvandrermedicinsk Klinik på OUH er tolkegebyret ikke kun et dagligt irritationsmoment, men også en kilde til dyb bekymring for de mulige konsekvenser for patienterne. Det fortæller overlæge og professor Morten Sodemann, der mener, at tolkegeb

Hvordan fungerer tolkegebyret i praksis?

- Det starter med, at vores sekretær bliver kimet ned dagligt af bekymrede patienter, som er bange for, at de får et gebyr, hvis de skal tale med lægen. Derefter bruger vi en masse tid på at forklare, hvordan ordningen hænger sammen. Og så er der selvfølgelig også hele udredningen af, om patienterne kan få en dispensation, hvis de har varige mentale eller fysiske problemer, som gør, at de har svært ved at lære sprog. Så allerede før vi når til at tale med patienten om deres helbredsproblemer, har vi spildt en masse tid.

Hvordan reagerer patienterne, når de hører, at de skal betale for en tolk?

- Mange er jo ludfattige i forvejen, fordi de er på kontanthjælp eller integrationsydelse. Vi taler om patienter, der ikke har råd til at betale for bussen fra Kerteminde til Odense. Så nogen bliver simpelthen væk, mens andre betaler nære eller fjerne slægtninge eller andre de nærmest ikke kender underhånden for at tolke for dem. Det gør så også, at jeg pludselig får en opgave omkring at finde ud af, hvem der egentlig er i rummet.

Hvad har det af helt konkrete konsekvenser for patienterne?

- Der er helt konkret patienter, som aflyser operationer, fordi de ikke har råd til at have en tolk med til den forudgående samtale, som lægen skal have med patienten omkring de risici, der er ved den pågældende operation. Og der er altså ikke nogen af vores patienter, som har lært dansk på grund af gebyret.

Ser du tolkegebyret stå i konflikt med lægeløftet om, at læger skal behandle fattige og rige ligeværdigt?

- Ja, det er det helt klart. Og det har vi også prøvet at få nogle jurister til at udtale sig om, men det er åbenbart en gråzone, som aldrig har været prøvet ved en retsinstans. Ifølge loven skal jeg sikre mig, at patienten har forstået og giver sit samtykke til en operation eller bestemt behandling. Men hvis ansvar er det, hvis der sker en fejl, fordi patienten har nægtet at bruge en tolk, fordi de ikke har råd til det? Det er et dybt bekymrende angreb på lægeløftet, men også på hele forholdet mellem læge og patient. Hvis der blev rejst en sag en dag, der skyldes manglende tolkning, så er jeg ret sikker på, at tolkegebyret ville blive erklæret ulovligt.

Hvordan håndterer I den konflikt?

- Der er lagt en kattelem ind, hvor patienterne kan få dispensation ud fra nogle kriterier. Jeg har ikke nogen som helst problemer med at sige, at man skal lave en lægeerklæring og give dispensation, hvis vi bliver ringet op af en afdeling, som står klar på en operationsstue eller venter på at kunne scanne en patient. I sådan en situation må patienten altid komme først.

Fortalere for loven vil sige, at patienterne har haft tre år til at lære dansk, og at det dermed er deres eget ansvar, hvis de har behov for tolkebistand efter den periode. Hvad tænker du om de argumenter, som loven bygger på?

- Der er sat en politisk bestemt tidsgrænse, der ikke har nogen som helst faglig baggrund. Dansk tager eksempelvis to år længere at lære end engelsk. Og der er en lang række forskningsresultater, der viser, at det tager længere tid at lære sprog, hvis man er socialt udsat eller økonomisk belastet. Folketinget har valgt at tilsidesætte videnskab og faglighed omkring sprog, og det har de jo sådan set ret til. Man skal bare vide, at de skaber en frygtelig masse problemer for os, der sidder i frontlinjen.