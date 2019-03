Overgravet kabel lammer togtrafik på Fyn og Sjælland

Flere toglinjer på Sjælland og til Fyn er påvirket, efter et kabel ved Ringsted er gravet over ved en fejl.

Rejsende, der skal benytte toget til at bevæge sig rundt på Sjælland eller Fyn, risikerer at blive en del forsinket søndag.

Et overgravet kabel på Ringsted Station er skyld i, at togtrafikken står stille på flere strækninger.

- Der er et kabel, som er blevet overgravet i forbindelse med noget sporarbejde, siger pressevagten ved DSB.

Toglinjer mellem Høje Taastrup og Odense, Høje Taastrup og Kalundborg samt Roskilde og Næstved er påvirket.

DSB oplyste i første omgang om episoden på sin hjemmeside 17.40, men det er endnu ikke muligt for pressevagten at sige, hvornår kablet blev gravet over.

DSB råder rejsende til at holde sig opdateret om deres togafgang inden søndag eftermiddag.

- Vi arbejder på at skaffe togbusser, og vi opdaterer DSB.dk og på rejseplanen, så snart, der er nyt, lyder det.

På DSB's hjemmeside står der, at Banedanmark arbejder på at finde fejlen.