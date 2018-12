Overblik: Her er bivirkningerne ved cannabis

Sundhed: Der er begrænset kendskab til bivirkninger ved medicinsk cannabis, og de vil blandt andet afhænge af indholdet af de virksomme stoffer i produktet og af dosis.

Ifølge Giftforeningen er en række af de kendte bivirkninger træthed, svimmelhed og psykiske tilstande som eufori, depression, vrangforestillinger med videre. Der er også risiko for, at cannabis påvirker indlæringsevnen, og risiko for angst- og panikreaktioner og psykotiske reaktioner.

- Hvis du i forvejen lider af eller tidligere har lidt af depression, er det vigtigt at være særligt opmærksom, hvis du vælger at bruge cannabis, da der er risiko for, at symptomerne blusser op eller kommer igen, skriver foreningen på sin hjemmeside.

Den henviser også til, at der ved længerevarende brug kan være risiko for afhængighed, og hvis det ryges, ses rygnings kendte bivirkninger. Gigtforeningen fraråder derfor rygning af cannabis.

Den understreger også behovet for at starte behandling med cannabis op langsomt, og det er også vigtigt at trappe langsomt ud af behandlingen igen for at undgå abstinenser.

Gigtforeningen advarer mod ulovlig cannabis, da man ikke kan være sikker på indholdet af stofferne THC og CBD, og om produktet indeholder andet end det, der står på etiketten.

- Der er heller ingen kontrol med, om produkterne er lavet under hygiejniske forhold. Lægemiddelstyrelsen fraråder derfor, at du køber medicinsk cannabis ulovligt. Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du bruger cannabis, da det kan have indflydelse på virkningen af anden medicin, din aktuelle sygdom, andre sygdomme med videre, skriver Gigtforeningen.