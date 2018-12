Over en million kroner per studerende: Talenter modtager støtte til forskningsprojekter

Danish Diabetes Academy, der er beliggende i Odense, har netop uddelt støtte til en gruppe forskerspirer for et tocifret millionbeløb. En af de fynske modtagere fortæller, at pengene er afgørende for realiseringen af hendes forskningsprojekt.

De skal være med til at sikre mere og mere viden om diabetes i fremtiden, og derfor har 22 diabetes-forskertalenter landet over samlet modtaget 30 millioner kroner fra Danish Diabetes Academy, som fysisk holder til på Odense Universitetshospital. Ifølge administrerende direktør i Danish Diabetes Academy, Tore Christiansen, så skal pengene være med til at sikre og skabe nogle af fremtidens bedste forskere. Pengene går nemlig til, at nogle af de bedste hjerner inden for diabetesforskning kan få lov at læse ph.d. og postdoc og samtidig får muligheden for at få dygtige gæsteundervisere fra ind- og udland. - De her bevillinger skal være med til at støtte et allerede stærkt fagligt miljø på de lokale universiteter og sygehuse. Vores mission er at øge kvaliteten på forskningsuddannelsen for yngre diabetesforskere, og det er det her med til, siger Tore Christiansen. De ph.d.-studerende, der har modtaget penge, har hver fået 1,1 millioner kroner. De 2-årige postdoc-studerende har modtaget 1,2 millioner kroner hver, og de 3-årige postdoc har hver fået 1,8 millioner kroner til deres forskningsprojekt.

Fakta Danish Diabetes Academy (DDA) holder fysisk til på Odense Universitetshospital, men arbejder for at styrke diabetesforskning i hele landet. DDA er økonomisk støttet af Novo Nordisk, og bevillingen for 2018 går blandt andet til at støtte 22 unge, kommende ph.d. og postdoc-studerendes forskningsprojekter med 30 millioner kroner.



Projekterne spænder vidt fra forskning i diabetes i tredjeverdenslande til forskning på, hvordan man bedst støtter unge diabetikere i overgangen fra barn til teenager og voksen.

Maria Christensen, der skal lave sit forskningsprojekt som ph.d. studerende på SDU om graviditetsdiabetes, ser det som et privilegium at få lov at hellige sig forskningen for en tid. Privatfoto

Stor konkurrence Der har været 50 ansøgere til postdoc og 75 ansøgere om støtte til et ph.d.-forskningsprojekt. Ansøgerne er blevet bedømt på en række kriterier af en international bedømmelseskomite. Evalueringen har handlet om ansøgerens erfaring indenfor diabetesforskning og hvilket fagligt forskningsmiljø, de kommer fra. Derudover er der blevet kigget på, om ansøgeren i sit forskningsprojekt blander forskellige faggrene og forskellige sektorer som for eksempel samarbejde med industrien. Samtidig har det også været et plus med mobilitet, hvor ansøgeren fysisk flytter til et andet universitet eller en anden forskergruppe for at få øget inspiration til forskningsprojektet. Og for de 22 kommende ph.d.- og postdocstuderende, der får millionbeløb til deres forskning, vil det få stor betydning. - Det betyder, at vedkommende kan komme i gang med sin forskningskarriere og ph.d. og kan blive knalddygtig til at forske. Samtidig giver det en mulighed for at komme ind i et stærkt forskningsmiljø, og det styrker den enkeltes mulighed for at bidrage til dansk diabetesforskning, siger Tore Christiansen. - De kommer til at stå stærkere og kan klare sig bedre i den internationale konkurrence, for der ligger en stor konkurrence i at komme med den bedste forskning, siger han.

Ingen penge, intet projekt Ifølge Tore Christiansen er de 22 forskningsprojekter meget forskellige. Samtidig vil nogle give resultater for mennesker med diabetes på kort tid, mens andre har længere udsigter. Tre kommende ph.d.-studerende tilknyttet Syddansk Universitet har modtaget penge fra Danish Diabetes Academy. En af dem er Maria Hornstrup Christensen fra Blommenslyst, som efter 18 år som jordemoder om kort tid starter som ph.d.-studerende. - Uden penge er der ikke noget projekt, så at jeg får de her penge betyder, at jeg får mulighed for at forske og føre mit projekt ud i livet, siger hun. Maria Hornstrup Christensens projekt handler om at kigge på kvinders helbred efter de har været ramt af graviditetsdiabetes. Hun har brugt sine fridage det seneste halvandet år på at udvikle ideen til projektet og det seneste år på at søge penge til at føre projektet ud i livet. - Et er at få en god ide, men det er også et spørgsmål om at få andre til at synes, det er en god ide, og synes det er så god en ide, at de vil skyde penge i projektet. - Så jeg brugte halvandet år uden at vide, om det det her projekt overhovedet kom nogen vegne. Nu ved jeg, at det lykkes, siger hun og husker tilbage på den dag, hun fik beskeden om, at hun er en af dem, der modtager et millionbeløb til sit forskningsprojekt: - Jeg blev ved med at sige: "Jeg har fået forskningsmidler, jeg har fået forskningsmidler". Jeg blev nødt til at sige det højt for at tro på det. Det lød helt vildt, siger Maria Hornstrup Christensen.