Ordførere om bæltefiksering: - Bekymrende og uacceptabelt

Hvad tænker du om, at den 31-årige farlige indsatte været bæltefikseret i 10 måneder?

Jane Heitmann (V): - Mit vidensgrundlag er ikke tilstrækkeligt til, at jeg kan gå ind i den konkrete sag. Umiddelbart kan det lyde voldsomt at være bæltefikseret i 10 måneder, men hvis man er indstillet til en plads på Sikringen, så har man begået alvorlige forbrydelser og har også nogle svære diagnoser. Jeg har noteret mig, at patienten har lagt sag an mod regionen, og jeg er fuld af tillid til de danske domstole.

Flemming Møller Mortensen (S): - Jeg tænker, at det er meget bekymrende, at han ikke har fået det bedste tilbud, som ville have været på Sikringen, hvor man kunne beskytte ham og hans omgivelser på bedst mulige måde. Det er et spørgsmål om kapacitet.

Peder Hvelplund (EL): - Det er fuldstændig uacceptabelt, og det skal ikke være på grund af plads- eller ressourcemangel, at farlige indsatte bliver anbragt på en almindelig afdeling. Liselott Blixt (DF): - Jeg mener, det er forkert, at man er bæltefikseret i så lang tid, når vi kan hjælpe på andre måder. Det er skadeligt for ens legeme at være fikseret i så lang tid.