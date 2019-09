Oprydningen er slut efter mindre uheld på E20

Der skete tirsdag middag et uheld på den Fynske Motorvej mellem Nørre Aaby og rastepladsen Lillebælt Nord. Det vil sige, at uheldet skete i det vestgående spor.

Uheldet er ifølge Vejdirektoratets live-trafikkort sket umiddelbart syd for Roerslev. Både politi og redningsmandskab var på stedet, oplyste Vejdirektoratet, som ved 12.30-tiden forventede, at oprydningen efter uheldet var overstået klokken 13.15.

Allerede klokken 12.50 kunne Fyns Politi dog oplyse, at det ikke havde været nødvendigt at rekvirere en tavlevogn for at advare trafikanterne på motorvejen før uheldsstedet.

Ifølge vagtchef Torben Jakobsen var der tale om en bil, som havde ramt autoværnet i midterrabatten og efterfølgende holdt i nødsporet. Føreren af bilen var ikke kommet til skade, oplyser vagtchefen.