- De havde aflistet et vindue på bagsiden og stjal en digital aftrykscanner, som vi havde haft en del år og ikke brugt så meget, fordi vi er gået over til en anden teknologi. Vi grinte lidt af det og tænkte, at tyvene ikke vidste, hvad de skulle gå efter.

I knap to måneder er der blevet boret og banket i tandlægeklinikken på Bøgevej i Haarby. Ikke i tænderne, men i det rum i klinikken, hvor det dyreste udstyr opbevares, og hvor indbrudstyve ad tre omgange har stjålet for næsten to millioner kroner.

Grinene forsvandt, for en uge efter var den gal igen, og denne gang røg det dyre udstyr. Tyvene stjal et digitalt aftrykskamera og en fræser, som bruges til hurtigt at designe og fremstille kroner til tænderne. Med teknologien slipper patienterne både for at få lavet et gummiaftryk, som skal hærde i munden i flere minutter, og for at vente på, at aftrykket sendes til en tandtekniker, som først laver en gipsmodel og senere den endelige krone.

- Indbruddene har givet utryghed og frustration hos personalet og betydet, at vi ikke kunne yde den service i Haarby, som vi gerne ville. Heldigvis har kunderne været søde til at køre til klinikken i Faaborg, når det har været nødvendigt, siger Kaspar Haustrup Hermansen, hvis klinik er en del af Faaborgklinikkerne og Fyns Implantatcenter, der også har afdelinger i Faaborg og Svendborg.

- De havde fået fat i en stor, tung kantflise, som de satte op i et rem-system og brugte som rambuk. Det lykkedes dem at banke ståldøren ud af væggen og ind i sikringsrummet. Og så løb de med alt udstyret derinde, fortæller Kaspar Haustrup Hermansen, der har været frustreret over tyverierne.

- De prøvede at sparke ståldøren op, men de kunne ikke komme igennem, så de forlod klinikken igen uden at stjæle noget.

Klinikejeren måtte vente en måneds tid på, at forsikringssagen var ordnet, og leverandøren kunne komme med nyt udstyr. Tiden brugte han på at sikre sig mod nye indbrud. Haarby-tandlægen har altid haft alarm, men nu kom der også videoovervågning, ligesom klinikken blev sikret med et rullejalousi af aluminium og en seks mm tyk ståldør ind til rummet med det kostbare udstyr.

Topsikkerhed

Igen gik tandlægen i tænkeboks og rådførte sig med forskellige personer med forstand på sikkerhed.

- Det var åbenbart ikke godt nok, så hvad kunne jeg gøre for at dæmme op for det? Jeg nægtede at acceptere, at vi ikke skulle kunne have den teknologi i klinikken.

- Jeg lavede en masse research og fandt frem til en løsning, der burde sikre os i fremtiden, siger Haarby-tandlægen, der ikke vil spolere overraskelsen for tyvene ved at gå i detaljer om de nye foranstaltninger.

Det sikrede rum stod færdigt i maj med en sikkerhedsstandard på højde med den hos guldsmede og juvelerer. Hver dag inden lukketid fjerner tandlægerne desuden kamera-enheden og usb-nøglen med licensen, så udstyret ikke kan bruges.

- Jeg har brugt 200.000 på det rum, så jeg håber, jeg kan have mit udstyr for mig selv og yde den service til vores patienter, som vi gerne vil. Der har ikke været noget hen over sommeren, og skal tyvene ind i rummet nu, skal de vælte huset, siger Kaspar Haustrup Hermansen.