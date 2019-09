Opklaring for mange millioner: Indbrudstyve lagt ned på stribe

En anden sag handler om tyvekoster for omkring én million kroner, hvor to personer fra Sjælland blev anholdt i Langeskov på Fyn med tyvekoster fra fire indbrud på Østfyn. I samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kunne man gennem efterforskning opklare yderligere indbrud af blandt andet dyre designerting.

- Tre ting er vigtige for os. Det første er, at gerningsmænd straffes for det, de har begået, og det andet er, at ejerne får deres ting tilbage. Det tredje er at få bragt antallet af indbrud ned, og det har vi haft held til, fortæller Jesper Pedersen, vicepolitiinspektør i Fyns Politi og overordnet chef for den afdeling, som hedder Proaktiv og blandt andet har ansvar for indbrudsgruppen.

En lang række indbrud og en særlig indsats fra en indbrudsgruppe i Fyns Politi har ført til, at tyvekoster for anslået 13,5 millioner kroner siden januar er kommet tilbage til deres rette ejere.

Kærlighedsbrev blev stjålet

Selv om en del af tyvekosterne har været af høj værdi, er det ikke nødvendigvis det, ejerne er mest glade for at få igen, for ofte har de fået penge udbetalt af deres forsikringsselskab. Det forholder sig straks anderledes med ting, som har høj affektionsværdi, for de er ofte meget personlige og kan ikke gøres op i penge.

- Vi fandt under en efterforskning et smykkeskrin, som indeholdt et kærlighedsbrev fra en ældre mand til hans kone. Der lå også en fødselsdagshilsen i skrinet. Efterforskeren, som var på sagen, fortsatte og fortsatte sin søgen, og til sidst lykkedes det at finde frem til ejeren. Det vakte stor lykke, for sådan et kærlighedsbrev er uerstatteligt, fortæller Jesper Pedersen.

Et andet eksempel er en mand, som havde fået stjålet en brændekløver. Manden havde allerede fået udbetalt 25.000 kroner fra sit forsikringsselskab, men affektionsværdien var for ham langt større, fordi han selv havde svejset den sammen. Derfor betalte han gladeligt pengene tilbage til forsikringsselskabet, efter at den blandt meget andet håndværkerudstyr blev fundet i en maskinhal ved Ørbæk.