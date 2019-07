Omstridt sag om drone-tyveri ved højlys dag har været undervejs halvandet år: Seks personer er nu sigtet

Fyns Politi kom i uvejr under valgkampen, fordi tyveri af droner fra RC Kongen i Søndersø pludselig endte som politisk emne. Nu står Fyns Politi frem og fortæller, at seks personer er sigtet og kan vente et retsligt efterspil.

Egentligt lå sagen lige til højrebenet, for der var tydelige overvågningsbilleder af gerningsmændene, og det var bare et spørgsmål om at få personerne identificeret, sigtet, tiltalt og dømt.

Umiddelbart lød det nemt, men det var det ikke, fordi sagen om tyveri af droner ved højlys dag for over et år siden fra virksomheden RC Kongen i Søndersø i første omgang var blevet henlagt og glemt. Det var den så til gengæld ikke, efter at TV 2 bragte tyveriet politisk ind i valgkampen til folketingsvalget, og fik daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at sige, at Fyns Politi "skal stramme ballerne".

Alligevel var der længe tavshed fra Fyns Politi.

- I forbindelse med valgkamp og regeringsdannelse skal vi være meget tilbageholdende i forbindelse med kritik af politiet, fordi det kan påvirke den politiske dagsorden, fortæller Lars Bræmhøj, chefpolitiinspektør i Fyns Politi, for første gang om den ellers banale tyverisag, som endte med at blive spektakulær.

Nu er valgkamp og regeringsdannelse som bekendt på plads, og derfor kan Fyns Politi kommentere sagen og afsløre, at seks personer nu er blevet sigtet efter straffelovens paragraf om tyveri ved den 24. maj 2018 at have stjålet droner for over 31.000 kroner hos RC Kongen i Søndersø.