Omklædningsrum på fynsk gymnasium rippet for computere og telefoner

Torsdag blev der stjålet computere og telefoner for flere hundrede tusinde kroner på Sct. Knuds Gymnasium. Det er indtil videre lidt af et mysterium, hvordan tyven eller tyvene har fået adgang til elevernes omklædningsrum. Arkivfoto Yilmaz Polat

Pigerne fra to 3. g-klasser på Sct. Knuds Gymnasium i Odense fik torsdag stjålet computere og telefoner for op mod en halv million kroner. Både gymnasiet og Fyns Politi arbejder nu på at klarlægge, hvad der præcist er sket. Alt tyder dog på, at indbruddet var udført af professionelle. - Vi er super kede af det på elevernes vegne, fortæller rektor Susan Mose.

Ved højlys dag og midt i idrætsundervisningen på Sct. Knuds Gymnasium blev to 3.g klasser udsat for et temmelig omfattende tyveri. Da pigerne vendte tilbage til det altid aflåste omklædningsrum, havde en eller flere tyve været på spil. Næsten alle computere og smartphones var taget fra elevernes tasker. - Lige nu prøver vi selvfølgelig at finde ud af, hvad der er sket, og hvordan det kunne ske. Idrætshallen ligger helt afsides, og man skal igennem hallen for at komme ind til omklædningsrummet, som altså plejer at være aflåst. Vi aner ikke, hvordan de er kommet ind, fortæller Susan Mose, der er rektor på gymnasiet. Indbruddet - eller tyveriet - er sket på ganske få minutter, og alle telefoner blev slukket kort efter. Det tyder på, at professionelle står bag. Susan Mose vurderer, at der kan være stjålet for op mod en halv million kroner. - Vi har ikke det fulde overblik endnu, men mit gæt er, at der er stjålet imellem 30 og 40 computere og et tilsvarende antal telefoner. Det er en dybt ubehagelig sag, og vi er super kede af det på elevernes vegne, fortæller hun.

Maner til besindighed Det var ikke alle elever, der havde lavet backup af deres skolearbejde. - Det er selvfølgelig ikke nu, vi skal komme med løftede pegefingre, men det er rigtig ærgerligt, at ikke alle husker at tage sikkerhedskopier. Eleverne er også meget bekymrede for alt det andet, de har liggende på deres computere og telefoner, for eksempel billeder. Men det er næppe billeder, tyvene har en interesse i, siger hun. Skolen er omfattet af den statslige selvforsikringsordning og må derfor ikke - ifølge Børne- og undervisningsministeriets regler - tegne forsikringer, der dækker eleverne. Det er derfor elevernes egen forsikring, der skal dække tabet af computere og telefoner. - Hvis der er elever, som står i en rigtig uheldig økonomisk situation, hjælper vi selvfølgelig i det omfang, vi kan. Men heldigvis er langt de fleste jo dækket af deres forsikring, fortæller hun. Susan Mose har fået mange opkald fra frustrerede forældre og maner i den forbindelse til besindighed. - Vi forstår selvfølgelig godt, at det er en dybt ulykkelig situation for eleverne. Men det er også vigtigt at huske, at ingen er kommet fysisk til skade, og at de alle nok skal blive studenter til sommer alligevel. Gymnasiet overvejer nu at installere videoovervågning, så noget lignende kan undgås i fremtiden. Skolen har indkaldt alle de ramte elever til et møde om sagen på mandag.