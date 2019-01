Den netop afgåede direktør for Filmfyn, Bo Damgaard, blev hædret for at have hævet fynboernes selvforståelse, da han lørdag løb af sted med prisen som Årets Fynbo.

- Det er et privilegie at blive mindet om, at Fyn huser så mange lyse hoveder, store hjerter og gørende hænder, og samtidig vide, at der sidder endnu flere end de indstillede rundt om på hele øen. Og det er ingen hemmelighed, at udvælgelseskomitéen kom på hårdt arbejde, da vi først skulle finde fem nominerede og derefter en enkelt vinder, sagde Birgitte Weinberger.

Omkring 175 gæster var mødt frem for at hylde vinderen, der blev fundet blandt fem nominerede, der også talte Josefine Ottesen, Ras Bolding, Roar Falkenberg og Niller Madsen. Og selvom det altså var Bo Damgaard, der trak det længste strå, blev de andre nominerede og de mange andre indstillede også hyldet af juryen.

- Det er så stort

Bo Damgaard var beæret over at være blevet udvalgt som Årets Fynbo og satte prisen mindst lige så højt, som da han i 2007 vandt tv-branchens hæderspris kaldet Årets Otto.

- Det er et kæmpe skulderklap. Jeg synes, at det er så stort at blive Årets Fynbo. Det er mindst lige så stort, som da jeg fik tv-branchens hæderspris. Der er arbejdet så meget med at få Filmfyn forankret og med at få udbredt en forståelse af, hvad der skal til. Hvis man skulle sige det i X Factor-sprog, har vi været med på en rejse, hvor alle kommuner pludseligt rækker ud efter hinanden og får tingene til at hænge sammen på en bedre måde end tidligere, sagde Bo Damgaard.

Hædringen som Årets Fynbo blev samtidigt en slags afskedssalut til Bo Damgaard, der i november annoncerede, at han stoppede som direktør for Filmfyn. I øvrigt kort efter at organisationen var sikret en rekordstor bevilling til de kommende år.

Bo Damgaard har dog allerede indikeret, at han gerne arbejder videre som rådgiver, men det vil være med én, vigtig betingelse: Han vil holde fri om fredagen.