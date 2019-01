Ofre for togkatastrofe: Mindet på nytårsparole

2018 blev et år med ekstra mange brande som følge af en tør, varm sommer og ekstra mange blinde alarmer, og det kan ses på antallet af udrykninger for det fælleskommunale Beredskab Fyn.

Selv om det handlede om blå blink, udrykninger, brandslukninger og redninger i 2018 var der alligevel én ting, som overskyggede det hele og som først fandt sted, da vi havde rundet nytåret og nu skriver 2019. For mens Beredskab Fyn ejet af 9 ud af 10 fynske kommuner allerede omkring nytår forberedte sig på blæst og stormflod ved den fynske kyster var det selvfølgelig togkatastrofen på Storebælt, alle ved nytårsparolen lørdag middag hos Beredskab Fyn på Åsumvej i Odense havde i meget frisk erindring. - Jeg beder om, at vi rejser os og mindes de otte, der er gået bort, og sender de dybeste medfølelser til de familier, der nu skal leve uden deres kære, sagde Morten Andersen, formand for Beredskabskommissionen og borgmester i Nordfyns Kommune. Derfor blev der holdt ét minuts stilhed for de fem kvinder og tre mænd, som onsdag morgen mistede livet i den værste togkatastrofe i Danmark i 30 år. Blandt dem, som var mødt op til den årlige nytårsparole i Beredskab Fyn, var også flere, som i onsdags var blandt de første til at komme passagerer til undsætning i det forulykkede tog på lavbroen på Storebælt.

Brandudrykninger i 2018 Beredskab Fyn blev etableret den 4. januar 2016 som et fælleskommunalt beredskab mellem 9 ud af 10 fynske kommuner. Kun Middelfart er ikke med i Beredskab Fyn.Ideen er, at man samarbejder på tværs af kommunegrænser, så man er hurtigere fremme på steder, der har brug for beredskabet i tilfælde af brand, ulykker etc.



I 2018 var der rekordmange brande i forhold til tidligere år, blandt andet på grund af den lange tørke hen over sommeren.



Antallet af udrykninger fordeler sig således på de enkelte kommuner:



Assens: 297 (færre end i 2017)



Faaborg-Midtfyn: 303 (færre end i 2017)



Kerteminde: 126 (færre end i 2017)



Langeland: 110 (færre end i 2017)



Nordfyn: 220 (flere end i 2017)



Nyborg: 236 (flere end i 2017)



Odense: 1309 (flere end i 2017)



Svendborg: 292 (flere end i 2017)



Ærø: 39 (flere end i 2017)



Desuden assisterede Beredskab Fyn én gang Middelfart Kommune, og seks gange med dykkere og brandslukning i Slagelse Kommune.



Kilde: Beredskab Fyn

Der blev holdt ét minuts stilhed til minde om ofrene for onsdag morgens togkatastrofe på Storebælt, da Beredskab Fyn lørdag holdt nytårsparole. Foto: Kim Rune

Udfordrende Også i de øvrige taler, som egentligt skulle kigge tilbage på 2018, blev ulykken nævnt og beredskabet rost for den måde, den var blevet håndteret på. Ulykken på lavbroen skete på præcist samme tidspunkt som årets første stormflod var i gang langs de fynske kyster, og som på forhånd havde indkaldt hele beredskabet. Dertil kom så pludselig togulykken i stærk blæst på lavbroen. - Det har været særdeles udfordrende at få enderne til at nå sammen, erkendte beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard da også. Omvendt syntes han også, indsatsen var gået efter planen, og samme opfattelse havde hans viceberedskabsdirektør, som også er chef for det operative beredskab: - Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle frivillige, deltidsansatte og de faste medarbejdere og ledere, der deltog i togulykken på Storebælt. De umiddelbare tilbagemeldinger fra indsatsen er, at det gik planmæssigt og at der blev ydet en formidabel indsats, sagde René Cording Jensen, og herunder også med henvisning til samarbejdet med blandt andet Fyns Politi, der også deltog i beredskabets nytårsparole.

Viceberedskabsdirektør René Cording Jensen (t.v.) i samtale med politidirektør Arne Gram, Fyns Politi. Foto: Kim Rune

Flere brande i 2018 Nu var nytårsparolen mere med henblik på at se tilbage på året, der gik, og som de fleste husker var især sommeren varm og tør. Det betød rekordmange brande, og derfor kom både Beredskab Fyn og samarbejdspartneren Falck på ekstra arbejde. - I 2018 havde vi 2939 udrykninger. Dette er mere end sidste år og mere end det gennemsnitlige år. Travlheden kan blandt andet tilskrives den usædvanlige tørke og varme, vi i sommer var ramt af. Det blev til flere hundrede naturbrande, og materiel og mandskab blev sat på prøve, erkendte René Cording Jensen. Det er dog kun den halve forklaring på, at der i 2018 var flere udrykninger til brande end tidligere. Automatiske brandalarmer udgør nemlig næsten en tredjedel af alle udrykninger. - Langt de fleste af disse alarmer er blinde. Altså alarmer, hvor der ikke er brand, men hvor alarmen er udløst af f.eks. madlavning, tekniske fejl eller håndværkere i forbindelse med arbejde, konkluderede den operative beredskabschef.

Efter talerne ved nytårsparolen var der traditionen tro igen gule ærter på menuen. Tidligere har der været biksemad, men er nu tilbage ved det, det har været gennem mange år. Foto: Kim Rune

Tre års fælles beredskab Mange husker sikkert stadig Odense Brandvæsen og andre kommunale beredskaber i de fynske kommuner, men det sluttede for tre år siden, da 9 ud af 10 fynske kommuner gik sammen og etablerede Beredskab Fyn. Derfor var det også naturligt for beredskabsdirektøren at evaluere på de tre år, fællesskabet har eksisteret, og han erkendte da også, at det første år havde været turbulent, men at fællesskabet i dag har sin berettigelse. - Inden for vores tre første år har beredskabet været indsat ved fire stormflodshændelser, hvor alle ni kommuner lejlighedsvist blev ramt, ligesom Beredskab Fyn i sommer måtte rykke ud til 248 naturbrande foruden alle andre typer alarmer, hvilket var en prøvelse, sagde Mogens Bjerregaard. Enkelte dage var der seks udrykninger på samme tid, og alligevel lykkedes det uden behov for at tilkalde assistance til brandslukninger fra beredskaber uden for Fyn. Kun Middelfart står uden for Beredskab Fyn. Middelfart har valgt at være med i det beredskab, som er til stede i Trekantområdet.

Der blev holdt ét minuts stilhed til minde om ofrene for onsdag morgens togkatastrofe på Storebælt, da Beredskab Fyn lørdag holdt nytårsparole. Foto: Kim Rune

René Cording Jensen, viceberedskabsdirektør, kunne i sin tale fortælle, at der i 2018 havde været rekordmange brande. Foto: Kim Rune

Fra Fyns Politi deltog blandt andet chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj. Foto: Kim Rune

Morten Andersen, der er borgmester i Nordfyns Kommune, er også formand for Beredskabskommissionen. Han indledte sin tale med at opfordre til ét minuts stilhed for ofrene ved togkatastrofen. Foto: Kim Rune

Den øverste ledelse i Beredskab Fyn består af beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard (t.h.) og viceberedskabsdirektør René Cording Jensen. Foto: Kim Rune