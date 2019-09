Odenses borgmester: - Kun ret og rimeligt, hvis vi kan beholde vores parkeringsindtægter selv

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), tilslutter sig den gruppe af borgmestre, der ønsker at beholde alle indtægterne fra parkering i deres kommuner i stedet for at skulle aflevere 70 procent af penge til staten, sådan som den tidligere regering besluttede.

- Det var en af de få ting, som Liberal Alliance fik igennem, og der var mange der stod måbende tilbage over den beslutning, siger Peter Rahbæk Juel.

- Allerede i sidste uge var jeg sammen med København, Århus og Aalborg med til at sende et brev til ministeren om, at vi ønsker at få den lov ændret. Det bør være de lokale politikere, der har hånd i hanke med de penge, der kommer ind på parkering, så vi kan bruge dem på at lave bedre parkeringsforhold, bedre infrastruktur og grønne løsninger ude i kommunerne, mener borgmesteren.

- I Odense får vi for eksempel flere og flere biler i byen, og det er sund fornuft, at vi selv skal kunne råde over de penge. Det vil kun været ret og rimeligt. Når ordningen er fuldt indfaset for vores vedkommende, kommer vil til at sende omkring 10 millioner kroner af sted til staten på den konto hvert år, og de penge bør vi kunne bruge selv.

- Jeg har selvfølgelig forståelse for, at den nye regering lige skal lande, før der kan ske noget, men det er mit håb, at regeringen vil været med til at se på det her, tilføjer han.