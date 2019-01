Odense-værested om videoovervågning: - Vi er ligeglade med småulovligheder

Det handler ikke om at fange brugerne i at ryge en joint, når kvinde-værestedet Reden i Odense opsætter videoovervågning. Tværtimod handler det om at beskytte de udsatte kvinder mod vold og trusler mod dem. Indtil videre er kameraerne blevet taget pænt imod, fortæller værestedets leder, Mette Guul.

Reden er lige åbnet op for i dag. De udsatte kvinder, som værestedet er indrettet til, er så småt begyndt at komme ind. En er i færd med at skrive breve. En anden skænker en kop kaffe, mens hun tørrer øjnene for tårer.

- Vi oplever tit, at vi skal trøste kvinderne, fordi de har haft en ubehagelig oplevelse. Vold, trusler, seksuelle overgreb - den slags ting skal vi håndtere, siger Redens leder, Mette Guul.

Redens klientel består hovedsageligt af fire typer af socialt udsatte kvinder: Hjemløse, misbrugere, prostituerede og psykisk syge. Sårbare sjæle, der nemt kan blive udnyttet af ondsindede mennesker. Præcis derfor er det absolut vigtigste, som Reden kan tilbyde, et sikkert sted at være. Et sted, hvor man kan få aftensmad, et bad og en god nats søvn. Eller bare en kop kaffe og en snak, hvis det er det, man har brug for. I tryghed.

- Det er derfor, vi sagde ja til politiets tilbud om at få opsat overvågning foran bygningen. Det handler ikke om at fange en af vores kvinder i et ryge en joint eller andre i at sælge stoffer på parkeringspladsen. Vi er ligeglade med den slags småulovligheder. Det handler om beskytte kvinderne mod mennesker, der vil dem ondt, siger Mette Guul og påpeger, at misbrugere frit kan komme og hente rene kanyler på Reden.