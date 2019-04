Odense-rådmand med i demonstration: Jeg forstår godt forældrene

Susanne Crawley, kan du forstå de her forældre, der nu danner landsdækkende demonstrationer i frustration over de nuværende forhold i dagtilbuddene?

- Ja, det kan jeg godt. Jeg ser jo dagtilbuddene, hvis ikke hver dag, så rigtig ofte, og jeg har selv været mor i Odense Kommune, så jeg kan jo godt se, at der er sket en ændring i normeringerne over tid. Når det så er sagt, vil jeg sige, at de fleste børn har det godt i deres dagtilbud. Det er glade og dygtige børn, vi har i Odense Kommune. Men jeg forstår dem godt, og jeg har jo selv talt for minimumsnormeringen.

Hvorfor er du tilhænger af minimumsnormeringen?

- Jeg ser minimumsnormeringen som de små børns forsikring mod de voksnes skiftende eller måske ligefrem manglende prioritering.

Odense Kommune arbejder jo lige nu for at finde millioner af kroner til bare at vedligeholde det nuværende serviceniveau - hvordan vil du finde penge til en minimumsnormering?

- En måde er via Christiansborg, som, jeg synes, er den rigtige. Hvis de tager ansvaret, kommer de også med pengene. En anden måde er, at Odense skal blive en rigere by med et højere skattegrundlag. Og så er der det, jeg kan gøre i min egen forvaltning. Hvis vi sendte små børn bedre fra start, kostede de måske ikke så meget, når de blev ældre.

Hvad vil du gøre for at imødekomme forældrene bag denne demonstration?

- Jeg dukker selvfølgelig op i Munke Mose (på lørdag til demonstrationen i Odense, red.), og min partileder Morten Østergaard kommer også. Og nu hvor jeg selv er blevet bedsteforælder, har jeg også meldt mig ind i bedsteforældrebølgen.

Hvad vil du gøre for at få byrådet med dig?

- Nogle af byrådsmedlemmerne er enige med mig. Og nogle har allerede tilkendegivet, at hvis jeg kan finde pengene, stemmer de for, selvom det måske ikke lige er deres kop te.