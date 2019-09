Odense-formand efter udmeldelser i V-bestyrelse: - Selvfølgelig gør det mig bekymret

Formand for Venstre Odense, Kasper Ladingkær, er bekymret for, om der følger flere udmeldelser af partiet i hælene på, at halvdelen af bestyrelsen i lokalforeningen Venstre Odense Nord har trukket sig.

Halvdelen af bestyrelsen i Venstres lokale vælgerforening, Venstre Odense Nord, har valgt at trække sig på baggrund af den behandling, som den nu tidligere formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, fik i forbindelse med forretningsudvalgets og hovedbestyrelsens møder i Brejning fredag og lørdag.

Lars Løkke Rasmussen valgte selv at tage konsekvensen af en beslutning om indkalde til et ekstraordinært landsmøde med det fremtidige formandskab på dagsorden. Og det har efterfølgende skabt endnu mere splittelse i visse Venstre-kredse.

Som formand for den overordnede kommuneforening i Odense sad Kasper Ladingkær med til begge møder i Brejning.

Han beklager udmeldelserne fra bestyrelsen i Odense Nord og opfordrer til, at Venstres medlemmer slår koldt vand i blodet, før de tager så drastisk en beslutning.

- Som overordnet ansvarlig for Venstre i Odense gør det selvfølgelig ondt, når der er medlemmer, der melder sig ud. Jeg synes, at man lige bør vente og se, hvordan det hele falder ud. Jeg prøver at forklare, hvordan tingene hænger sammen og så må folk jo gøre op med sig selv, om de synes, at det er rigtigt eller forkert, hvad der er sket. Lige i øjeblikket florerer der rigtig mange ting, som måske ikke giver én det fulde billede, siger Kasper Ladingkær, der ikke ønsker at fortælle om sin oplevelse af fredagens og lørdagens møder.

- Det er interne møder, siger han.

- Er du bekymret for, at der er flere Venstre-medlemmer og partisoldater på tillidsposter, som melder sig ud af Venstre på baggrund af Løkkes fratræden?

- Selvfølgelig gør det mig bekymret. Min rolle er at sikre, at medlemmerne tager stilling på et oplyst grundlag. I sidste ende er det så et spørgsmål om, hvorvidt de kan se sig selv i partiet.