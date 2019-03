Flere af landets borgmestre var mandag aften samlet til regeringens topmøde på Marienborg om parallelsamfund. Også Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), var med. Fra den fynske borgmester lød der i den forbindelse et ønske til regeringen om, at Odense har behov for opbakning til "den sidste Vollsmoseplan".

- Jeg oplever, at der er en respekt omkring den her plan. Men jeg savner et klart svar på hele ressourcespørgsmålet, sagde han efter mødet og tilføjede:

- Vi står foran ret massive investeringer i Vollsmose, og vi har behov for eksterne investorer. Men de vil kun være med, hvis der er god infrastruktur - som letbanen. Derfor har vi behov for opbakning fra staten.

Som kommune kan I vel også selv tiltrække de eksterne investorer ved at investere i infrastruktur og lignende for at styrke interessen for området. Hvorfor er det så nødvendigt med hjælp fra staten?

- Det gør vi også. Vi har sikret 100 millioner kroner til genhusning. Men vi har et væld af udfordringer i Odense, og vi kan ikke binde alle midler Vollsmose. Vi har vist, at vi er klar til at investere i Odense. Nu har vi brug for tydelige signaler fra Christiansborg, sagde Peter Rahbæk Juel.