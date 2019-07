Odense Kommune har klare retningslinjer for forsvundne demente

Mange er berørt af demens

Danskerne lever længere, og med den voksende ældrebefolkning er antallet af danskere registreret med en demens-diagnose steget fra 32.000 i 2007 til 36.300 i 2015. Det er de seneste tal, som Nationalt Videnscenter for Demens har publiceret.



Antallet af danskerne med demens kan dog være langt højere. For et ukendt antal patienter får udelukkende stillet en demensdiagnose hos deres praktiserende læge. Disse diagnoser registreres ikke i Landspatientregisteret. Derudover tyder europæisk forskning på, at op mod 60 procent slet ikke får stillet en demens-diagnose.



I foråret 2018 udtalte Gunhild Waldemar, professor i neurologi og leder af Nationalt Videnscenter for Demens, at det reelle antal danskere med demens er omkring 87.000 personer.



Op imod 300.000-400.000 personer i Danmark er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom.



Forekomsten af demens øges kraftigt med alderen. Fra cirka en til to procent i aldersgruppen fra 60 til 64 år til 24 til 45 procent i aldersgruppen på mere end 90 år.