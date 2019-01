- Der er blevet sat seks milliarder af i en pulje. Men fordi man nu laver 21 sundhedsfællesskaber, er jeg bange for, at en stor del af pengene bliver slugt af mursten, biler og anden logistik i stedet for at komme patienterne til gode.

Frygter at miste indflydelse

Den nye struktur, hvor blandt andet det folkevalgte led, regionerne, forsvinder, vækker bekymring hos Kirsten Nikolajsen:

- Jeg ser det som en centralisering, og det synes jeg er bekymrende for eksempel i forhold til medarbejderindflydelsen, siger hun.

- Vi er organiseret i nogle meget velfungerende udvalg både på sygehusene og på regionniveau, hvor medarbejderne får rigtig meget indflydelse. Og regionspolitikerne er meget lydhøre. Medarbejderne får eksempelvis lov at komme med indenfor og give et oplæg, når regionerne drøfter budgetter.

- Og det bekymrer mig, at vi ikke længere skal have de folkevalgte politikere, vi kan påvirke i en god retning. I budget 19 for Region Syddanmark er der for eksempel blevet sat penge af til vores akutområde for at give mulighed for mere uddannelse, og netop det punkt er et input fra medarbejderne.

Det er heller ikke alle regeringens argumenter, der fremstår helt klart for tillidsmanden.

- Jeg undrer mig også over, at man siger, at der er nogle ting, regionerne ikke er lykkedes med. Fordi hvis fem enheder ikke kan få det til at fungere sammen, hvordan kan 21 så, lyder det fra Kirsten Nikolajsen med et tydeligt spørgsmålstegn hængende i luften.