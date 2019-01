OUH med i nyt forskningsprojekt: EU-millioner skal skabe bedre og billigere behandling for ældre kræftpatienter

Tre millioner kroner fra en ny EU-bevilling skal bruges på at skabe et bedre og mere simpelt behandlingsforløb for ældre kræftpatienter med én indgang til sygehusvæsnet og sygeplejersker i front.

Gruppen af ældre med kræft vokser hurtigt, og der skal findes løsninger, for at de ældre kræftpatienter kan få den mest optimale pleje i fremtiden inden for de rammer, som samfundsøkonomien tillader.

Et nyt forskningsprojekt, som involverer Odense Universitetshospital (OUH) skal nu forsøge at udvikle mere skånsom behandling og pleje af den gruppe patienter og i den forbindelse arbejde med at flytte opgaver fra læger til sygeplejersker, så behandlingen om muligt bliver bedre og billigere.

Netop den tanke var også central i det udspil til en ny sundhedsreform, som regeringen i sidste uge præsenterede.

Der er øremærket tre millioner kroner til sygeplejeforskning inden for kræftområdet. Pengene kommer fra en EU-pulje, og den internationale forskergruppe bag ansøgningen, Changing Cancer Care, har i alt modtaget 18,5 millioner kroner fra EU Interreg Horizon 2020.

Postdoc og ph.d. Christina Louise Lindhardt, Geriatrisk Forskningsenhed under OUH/SDU og Professionshøjskolen Absalon, har som projektleder ansøgt om de tre millioner kroner. Projektet skal blandt andet udvikle, afprøve og forsøge at dokumentere uddannelsesforløbet i en mulig opgaveglidning mellem de læger og sygeplejersker, som arbejder med kræftpatienter, for at skabe et bedre behandlings- og plejeforløb for den enkelte patient.

Derudover vil man altså forsøge at optimere konceptet med én indgang til sundhedsvæsnet, så patienterne ser så få sundhedsprofessionelle som muligt under deres behandlingsforløb. Erfaringen viser, at det kan øge livskvaliteten hos patienten.

- Hele projektet handler om, at patienterne oplever, at de får en bedre sammenhæng, når de kommer ind på sygehus og skal undersøges og behandles. Kræft er en voksende sygdom, fordi folk bliver ældre, og derfor er vi nødt til at finde en anden tilgang til det, siger Christina Louise Lindhardt.