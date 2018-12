OK-Fonden frasagde sig købsret til demensbydel i april

Den demensbydel, der skulle have gjort Odense til en foregangsby, når det kommer til at leve et værdigt liv med demens, bliver ikke til noget alligevel. Sådan lød udmeldingen fredag fra OK-Fonden, der står bag det storstilede projekt. OK-Fonden oplyste, at de så sig nødsaget til at droppe projektet, der blev påbegyndt i 2015. Ifølge OK-Fonden blandt andet, fordi prisen for grunden i Højstrup er blevet for høj, og fordi de kommunale takster til drift af friplejepladser er for lav. Taksterne skal politikerne i Ældre- og handicapudvalget fastsætte på et møde tirsdag.

Men allerede i april havde OK Fonden tilsyneladende deres tvivl om, hvorvidt projektet ville blive til noget.

Karsten Hjarsø, der er direktør i J. Jensen Holding, oplyser, at OK-Fonden i april måned i år valgte ikke at forlænge købsoptionen til den grund i Højstrup, hvor demensbydelen "Højstrup Have" skulle have ligget. Grunden ejes af J. Jensen Holding.

Om årsagen til, at OK-Fonden har valgt at trække sig bunder i, at grunden er steget voldsomt, vil direktøren ikke udtale sig om.

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Det er ikke nogen hemmelighed, at markedet i Odense har været opadgående. Men vi mener stadig, at vi tilbyder en fair pris, der afspejler niveauet, siger Karsten Hjarsø.

Hvad grunden konkret er prissat til, vil direktøren ikke udtale sig om, men oplyser, at prisen ligger på maxniveauet i Odense.

Hele området, der tidligere husede et militærdepot, er nærmeste nabo til den kommende letbane, og får en station lige i nærheden.