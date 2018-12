Efter fem måneder med 38-årige Jakob Michelsen som cheftræner ligger OB for første gang i årevis i den øverste tredjedel af superliga-tabellen. Undervejs har han skiftet system og sat anføreren af holdet. Selv har han aldrig spillet fodbold på højt niveau, men til gengæld begyndte han at træne andre allerede som 14-årige. Han vidste, at hvis han skulle nå sine drømme inden for fodboldens verden, skulle det ikke være som spiller.