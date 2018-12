Nytårsløbet: Thomas har løbet med alle 20 gange

- Det er sjovt at have været med alle årene, men nogle gange har jeg småluntet mig igennem på grund af skader og hvor jeg så nøjedes med fem kilometer, fortæller Thomas Nielsen.

Han var én af de fire, som nytårsaftensdag deltog i Nytårsløbet og som kan prale med at have været med samtlige år. De tre andre - Regitze Vrads, Henning Findshøj og Morten Schreiner - kunne sammen med Thomas Nielsen lade sig hylde på podiet i sportshallen på Hunderupskolen efter løbet og tage en buket blomster med hjem til nytårsfestlighederne.

- Den kommer kun frem ved særlige lejligheder. Senest var det ved 15-års jubilæet for Nytårsløbet, og næste gang bliver vel, når løbet fejrer 25 år, fortæller Thomas Nielsen efter at være kommet i mål og tilbagelagt 10 kilometer ud omkring Eventyr Golf og Tusindårsskoven.

En rød løbe-T-shirt med påskriften Nytårsløbet 1999 er der ikke mange af tilbage, og dengang for 19 år siden var der kun 244 deltagere mod cirka 1600 i 2018. Men netop i anledning af 20-års jubilæet for Nytårsløbet havde Thomas Nielsen fundet den frem i stakken af løbetrøjer sammen med de 19 andre fra Nytårsløbet.

Nytårsløbet blev i år afviklet for 20. gang.Første udgave fandt sted den 31. december 1999. Det var løbetræner Henrik Lund Jensen, som tog initiativet til løbet. Der var dog et prøveløb i december 1998 med cirka 50 deltagere, som hver løb 7,5 kilometer. Det første arrangement i Nytårsløbets historie havde 244 deltagere. I 2002 overtog HCA-Marathon Nytårsløbet. De første fire år blev løbet afviklet fra den gamle kasernehal på Søndre Boulevard. Derefter flyttede det til Hunderupskolen. Der har været i alt 22 arrangementer: 20 Nytårsløb, prøveløb i 1998 og Nytårsforsættet på 12,5 kilometer i 2011 umiddelbart efter nytår. Tre gange har der været snevejr - nemlig i 2001, 2005 og 2010. To gange har snevejr betydet en omlægning af 10 kilometerruten på løbsdagen. Børneløbet havde premiere i 2011. Deltagerne ved Nytårsløbet tilbagelægger cirka 10.000 kilometer. Det svarer til distancen fra Odense til Kap Agulhas, det sydligste punkt i Afrika. Multiatleten/Løbebutikken har siden 1999 været samarbejdspartner. Fjordager IF er medarrangør af Nytårsløbet.

I år var tiden lige godt 45 minutter for 10 kilometer, og selv om han er blevet ældre er tiderne ikke blevet væsentlige ringere. For 10 år siden løb han samme strækning på omkring 43 minutter.

Nytårsløbet er for ham ikke bare et spørgsmål om at blive rørt forud for nytårsaften, men er i høj grad også en social begivenhed.

Løbsrekord

Nytårsløbet 2018 vil dog også blive husket for flere andre ting.

På den lange distance blev der nemlig slået løbsrekord. Fra Viborg Atletik & Motion kom Thijs Nijhuis og løb en ny tid hjem, nemlig den bedste i løbets 20-årige historie. Han løb de 10 kilometer i en tid under 30 minutter, og det er ifølge løbsledelsen usædvanligt på en rute, som ikke bare går ligeud, men også har en stigning på Falen og hvor en del af den går gennem mudder og vandpytter langs Eventyr Golf og gennem Tusindårsskoven.

Hos kvinderne var det også værd at bemærke, at eliteløberen Simone Glad sejrede på 5 kilometer, og vel for 11. gang kunne stå øverst på sejrsskamlen.

Hun har tidligere løbet for Odense Atletik, men har de seneste år boet i København og løber nu for Sparta. Hun er færdiguddannet fysioterapeut, og arbejder for tiden med at rådgive andre om løb, når de skal købe løbesko og løbetøj hos Marathon Sport i København.