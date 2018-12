Studenterpræst Lene Crone Nielsen møder jævnligt studerende, der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen, fordi de har mistet en nær ven eller et familiemedlem. Sammen med specialestuderende Ida Frimann etablerer hun derfor nu en ny sorggruppe for studerende på Syddansk Universitet.

- Der er stor forskel på at være 5, 15 eller 22 år, når det handler om sorg. Som ung studerende er man i en særlig situation, hvor man er startet på et vigtigt kapitel af ens liv, hvor det hele peger fremad. Pludseligt slår livet så en kolbøtte, og det kan gå ud over energien og motivationen i forhold til studiet, siger Lene Crone Nielsen.

Selvom der både findes foreninger og kirker med sorggrupper for børn, unge og voksne, ser hun et behov for en sorggruppe for studerende.

- Mange af dem har brug for et sted, hvor de kan tale med nogle mennesker, som de ikke er følelsesmæssigt forbundet med. Og der er også dem, der måske slet ikke har talt om deres sorg med nogen før. Fælles for de fleste er, at de oplever sorggruppen som et åndehul, siger Lene Crone Nielsen.

- Det er enormt vigtigt at få talt om sin sorg. De fleste taler med deres familie og omgangskreds, men der findes også en gruppe, der kan have brug for at supplere det med en sorggruppe, hvor de kan tale med andre, der på mange måder har de samme livsvilkår. På den måde giver det god mening at lave en gruppe, der er særligt rettet mod studerende, siger Lene Crone Nielsen, der har været tilknyttet SDU som studenterpræst siden februar 2017 og desuden er sognepræst i Hjallese Kirke.

Det vil studenterpræst Lene Crone Nielsen og specialestuderende Ida Frimann dog nu ændre på. Sammen står de bag en ny sorggruppe på Syddansk Universitet (SDU), der skal fungere som et åndehul for de studerende.

Flere tusinde studerende oplever hvert år at miste en bror, en søster, en far, en mor eller en nær ven, men har i mange tilfælde ingen steder at gå hen, hvis sorgen bliver for tung at bære alene.

Savnet forsvinder ikke

Udover Lene Crone Nielsen vil specialestuderende Ida Frimann være med til at stå for gruppen. Hun har i et års tid arbejdet som gruppeleder i en fynsk sorggruppe for børn og unge og har også selv prøvet at deltage i en sorggruppe, efter at hun som 13-årig mistede sin far.

- Jeg fik selv helt vildt meget ud af det. Jeg følte mig meget anderledes og ensom, og jeg kendte ikke andre, der havde prøvet det samme. Men i gruppen var der mange, som gik rundt med de samme tanker og følelser. Det er ikke nogen mirakelkur. Ensomheden og savnet forsvinder ikke, men det tager toppen, siger Ida Frimann, der i øjeblikket er ved at skrive speciale om sorg.

Både Lene Crone Nielsen og Ida Frimann understreger, at man også kan have gavn af en sorggruppe, selvom det er lang tid siden, at man har mistet.

- Sorg er noget, som man bærer med sig igennem hele livet og som kan dukke op igen i forskellige faser af livet. At tale om det er i virkeligheden en kæmpe kærlighedserklæring til dem, man har mistet, siger Ida Frimann.

Sorggruppen på SDU har første møde i starten af februar og vil i første omgang have plads til 10 studerende.