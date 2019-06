Nyt forsøg med sociale sygeplejersker på skadestuen

De fælles akutmodtagelser med blandt andet skadestuer i Odense og Svendborg får som et forsøg tilknyttet to sygeplejersker med et ekstra fokus på sociale og psykiatriske problemer. Projektet skal sikre en bedre behandling af socialt udsatte.

Et nyt forsøg med socialsygeplejersker på OUH skal være med til at sikre en mere værdig og gennemført sundhedsfaglig behandling af socialt udsatte patienter som eksempelvis hjemløse, der har et misbrug og som både har medicinsk og psykisk sygdom. Målgruppen har ofte svært ved at gøre brug af de almindelige sundhedstilbud inden for de almindelige rammer på grund af deres livsform.

I Region Syddanmarks budgetaftale for 2019 er der afsat to millioner kroner til et forsøg med en socialsygeplejerskeordning på OUH, og mandag skal regionsrådet godkende projektbeskrivelsen.

Projektet skal efter planen løbe fra 1. august 2019 til 31. juli 2021. Midlerne bruges til ansættelse af to socialsygeplejersker med specialiseret viden og erfaring om klinisk sygepleje til socialt udsatte.

De får ansættelse i Fælles Akutmodtagelse (FAM) i Odense og har afdelingerne på matriklerne i Odense- og Svendborg som arbejdsfelt. Afdelingerne FAM Odense, FAM Svendborg, Ortopædkirurgisk Afdeling O, Infektionsmedicinsk Afdeling Q og Mave-tarm Medicinsk afdeling S indgår i forsøget. Der vil også være samarbejde med PAM - den psykiatriske akutmodtagelse.

Formålet med forsøget er, at afprøve, om ordningen kan være med til at hjælpe patienterne med komplekse problemstillinger, der både er medicinske, psykiatriske og sociale.