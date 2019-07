Nyt beredskab står klar til at hjælpe: Mange advokater har oplevet trusler og chikane

En stor del af de danske advokater, der beskæftiger sig med familie- og straffesager, har oplevet trusler og chikane. Nogle endda hærværk. Med et nyt tiltag har Advokatsamfundet et kriseberedskab klar til at tage hånd om de, der rammes.

Advokatsamfundet, der omfatter 6000 danske advokater, har taget initiativ til en ny hjælp til advokater, der rammes af trusler eller chikane. Et beredskab står nu parat til at komme til undsætning med blandt andet gratis rådgivning og psykologhjælp.

Indsatsen, der støttes af Dreyers Fond, blev lanceret i foråret, efter en undersøgelse viste, at en stor andel af advokaterne, der beskæftiger sig med familie- eller straffesager, har været udsat for ubehagelige oplevelser som følge af jobbet.

En af initativtagerne til beredskabet er Susanne Sørensen, der er medlem af Advokatsamfundets bestyrelse, Advokatrådet.

- Det er som om, det har været accepteret, at det er en del af vores job, og at vi må finde os i lidt af hvert. Med det nye beredskab vil vi gerne sætte fokus på, at det er et problem, som vi bør være åbne om. Vi vil gerne have skabt en kultur, hvor vi kan tale om, hvor ubehageligt det er at blive udsat for trusler og chikane, udtalte hun til Advokatsamfundets magasin Advokaten i marts.

660 familierets- og strafferetsadvokater deltog i 2016 i Advokatsamfundets undersøgelse. Over 40 procent af de advokater, der arbejder med familieret, svarede, at de havde oplevet enten trusler eller chikane. Det samme gjaldt 30 procent af strafferetsadvokaterne.

I undersøgelsen fortalte nogle af advokaterne desuden, at de var blevet truet så meget, at de opgav at føre sagen. Og nogle få havde endda overvejet at forlade branchen.