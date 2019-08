Nyt OUH-direktør om tidsplan og budget: - Vi gør alt for at gardere os

Hvad er jeres vigtigste opgaver nu?

- De helt store dele af byggeriet er på plads, men vi har stadig nogle store udbud på vej omkring køkkenet, servicebyen og omkring selve indretningen af operationsstuerne og sådan nogle ting. Og så har vi også en opgave omkring at etablere et tilsyn med byggepladsen, så vi løbende får fulgt op på byggeriets kvalitet, krav til arbejdsforhold og arbejdsmiljø.

Hvornår vil man for alvor kunne se, at bygningerne begynder at rejse sig på grunden?

- Det vil man inden for det næste halve års tid. De er i øjeblikket i gang med at grave ud til tunneller og støbe fundamenter, men når vi kommer et halvt år længere frem, vil der være sket rigtig meget.

Nyt OUH er planlagt til at stå færdig i slutningen af 2022. Er du fortrøstningsfuld i forhold til at holde den tidsplan og budgettet på de 6,3 milliarder kroner?

- Ja, der er ikke noget, der lige nu indikerer, at vi ikke skulle komme i mål til tiden og inden for den økonomiske ramme. Vi gør alt for at gardere os på alle mulige måder, men vi ved selvfølgelig også godt, at det er et komplekst byggeri, hvor der kan komme bump på vejen. Det ser man jo i den slags projekter.

Hvordan foregår forberedelserne til flytningen fra det nuværende OUH?

- Vi har nedsat 17 udviklings- og driftsplanlægningsgrupper, som arbejder med, hvordan vi skal arbejde på det nye sygehus, og hvordan vi skal flytte derud. Så der er et kæmpe arbejde i gang inden på det nuværende OUH, som er ligeså komplekst som selve byggeriet. Selve flytningen skal jo selvfølgelig foregå med et enormt fokus på patientsikkerheden.

Der kommer til at være færre sengepladser på Nyt OUH i forhold det nuværende OUH. Hvordan er det, at det hænger sammen?

- Det er rigtigt, at der i den statslige bevilling ligger et krav om, at vi skal reducere sengekapaciteten med 20 procent. Men det er også et led i en naturlig udvikling. Hvis du går tilbage i tiden, var der betydeligt flere senge på sygehusene. I dag foregår mange behandlinger ambulant, liggetiden på sygehusene er reduceret kraftigt og en del af behandlingen skal i højere grad lægges ud til kommunerne.

- Det er ikke en nem opgave at komme i mål med reduktionen af antallet af sengepladser på Nyt OUH, men det er en opgave, som vi allerede er gået i gang med. Går du tre-fire år tilbage var der omkring 100 flere sengepladser på OUH end i dag, og antallet af sengepladser skal så reduceres med i størrelsesordenen yderligere 100 senge for at nå ned på det niveau, der skal være på Nyt OUH.

Hvordan bliver Nyt OUH bedre end det gamle OUH?

- Det gør det på en lang række områder. For patienterne og personalet vil ensengstuerne på Nyt OUH have stor værdi. Det vil gøre, at man i langt højere grad kan inddrage patienter og pårørende i behandlingen, og det betyder også, at man lettere vil kunne bremse hospitalsinfektioner, når patienterne er mere isolerede. Derudover bliver sygehuset indrettet, så man få nogle bedre og mere sammenhængende patientforløb, hvor man ikke skal til undersøgelse en hel række forskellige steder.

- Endelig bliver det et meget mere fleksibelt sygehus med mere standardiserede operations- og sengestuer, så man lettere kan omstille sig i takt med udviklingen i behandlingen. Erfaringsmæssigt ved vi, at et sygehus i drift har et behov for tilpasning svarende til omkring 10 procent af arealet på årsbasis. Så fleksibilitet og standardisering er helt essentielt, hvis Nyt OUH også i fremtiden skal følge med udviklingen.