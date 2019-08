Nye fynske motorvejsspor eller togskinner: Det mener to ordførere

Transportordfører Henning Hyllested (EL):

Vi har ikke brug for at udvide flere motorveje. Mere asfalt vil bare betyde flere biler til skade for klimaet. Det helt afgørende er at få sat fart på projekterne under Togfonden, og her har anlæg af ny jernbane på Vestfyn den første prioritet. Vi skal meget hurtigt have vedtaget en anlægslov, og allerede på finansloven for næste år bør sættes penge af til det indledende forarbejde med projektering af jernbanen. Der er et meget stort pres på den nuværende bane med både godstog, regionaltog og lyntog. Ganske vist vil Femernforbindelsen lette presset på godstransporten over Fyn, men jeg tvivler på, at tidsplanen holder. Desuden skal Togfondens projekter, der også gælder anlæg af nye jyske jernbaner, sikre, at det bliver hurtigere at komme mellem landets største byer. Jeg erkender, at det kan blive svært at få de borgerlige partier med på alle togprojekterne, og mit bud er, at de trækkes ud af den store investeringsplan og gennemføres med togfondspartierne (S, SF, El og R).