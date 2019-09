Fyens Stiftstidendes mediehus i Odense byder i dag alle indenfor til et udvidet folkemøde. Helt op til deadline er der lavet aftaler med blandt andre Carl Holst og Søren Pape, som giver deres udlægning af situationen i Venstre og blå blok.

- Vi har i år en sexolog med, som holder åben brevkasse. Og det er ikke, fordi jeg har noget overhovedet at tale med hende om, men jeg har en ven, som jeg hjælper en gang imellem. Måske har I også en ven, I kan hjælpe, lød det fra chefredaktøren, inden Odeon-koret sendte gæsterne ud til over fire timers folkemøde med "Den danske sang er en ung, blond pige" med musik af Carl Nielsen.

Det var en smuk og stemningsfuld start på dagens mange tilbud, som alle er velkomne til at opleve. Det er syvende gang, Fyens Stiftstidende holder folkemøde, og også i år er mulighed for at blive inspireret - og måske provokeret, lokkede chefredaktør Poul Kjærgaard i sin velkomsttale.

Chefredaktør Poul Kjærgaard bød velkommen til Det Fynske Folkemøde i Fyens Stiftstidendes mediehus i Odense. Frem til cirka klokken 14.45 lørdag eftermiddag er huset åbent for alle interesserede. Foto: Michael Bager

Nu har forsvarsminister Trine Bramsen (S) overtaget hovedscenen for at diskutere med Rasmus Helveg Petersen (R) og Sten Rynning, professor i international politik ved SDU, om det er på tide, at Danmark dropper sit forsvars-forbehold?

Det er langtfra den eneste mulighed for at høre på og diskutere med politikere ved lørdagens fynske folkemøde. For på Banegårdspladsen foran mediehuset stiller Enhedslisten, SF, Alternativet, Socialdemokratiet, Radikale, Kristendemokraterne, Konservative, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige op til debat frem til mødets afslutning i eftermiddag.

Også Carl Holst, Venstres tidligere regionsrådsformand i Region Syddanmark, kommer for at give sit syn på tilstanden i Venstre efter de seneste ugers uro i partiet.