Nyborgmægler om hurtige salgstider: Huspriserne har ramt et realistisk leje

- Hvad er dit bud på, at villaer og rækkehuse i Nyborg sælges hurtigt?

- Det er blandt andet - og ikke mindst - at husene bliver prissat realistisk, og hvis de gør det, er der en del, der bliver handlet inden for de første tre måneder. Hvis de ikke gør det, så kommer de typisk til at ligge længere tid. De første tre måneder er afgørende for, om det bliver et nemt salg.

- Så boligsælgerne er blevet mere realistiske?

- Ja, generelt. Tingene har fundet et fornuftigt prisleje. I landsbyerne har man gennem en årrække skullet bearbejde den forventning, man havde til sit prisniveau, men det tjener ikke noget formål at være urealistisk. Så kommer ejendommene til at ligge længere, og i sidste ende kan man få mindre for sit hus, end man ville have fået, hvis man havde sat en realistisk pris fra start. De prisstigninger, der har været i Nyborg Kommune, har primært været i Nyborg bymidte.

- Ser du andre årsager til, at I sælger husene hurtigere?

- Ja, vi har flere og flere købere fra Københavnsområdet. Nogle kommer på grund af priserne, der er meget lavere end i København, andre rykker hertil, fordi den ene i et par er fra området. Der er mange, som prioriterer at realisere en helt anden livsstil.

- Hvilken livsstil?

- Mange vil gerne have mere frihed og fritid og være mindre økonomisk afhængige. Hvis man har solgt en ejerlejlighed eller andelsbolig i København og har realiseret en stor gevinst i form af friværdi, kan man måske lægge halvdelen af købesummen for et hus i Nyborg. Så er de ikke så afhængige af, at begge har et arbejde, og det er der mange, der prioriterer. Vi har også en del unge, der bosætter sig her i stedet for i Odense.

- Hvad er deres argument for det?

- Det er ikke mindst, at priserne i Odense også er steget meget, og du skal lægge en halv eller hel million oven i prisen for at få et tilsvarende hus dér. Bor du i Nyborg, har du et kvarter i toget eller et kvarter i bil på motorvejen til Odense, men du får meget mere hus for de samme penge. Når der er en opadgående tendens i priserne i de store byer, så trækker det en del unge uden for de områder, og hvis man som førstegangskøber skal købe for to millioner, så kræver det stadig en pæn økonomi.

- Du har været mægler både før, under og efter finanskrisen. Hvad synes du om det tempo, markedet har nu?

- Jeg synes, vi har et godt og stabilt flow. Før finanskrisen røg husene konstant i bud, det sker yderst sjældent nu, og under finanskrisen faldt alting fra hinanden fra det ene øjeblik til det andet, og det var svært at forklare kunder, at deres hus pludselig kun var det halve værd.

- Men når der er færre huse til salg, er der vel også større konkurrence blandt mæglerne. Er det ikke fristende at sætte en høj pris for at få huse til salg?

- Selvfølgelig er der konkurrence, og de sidste par år synes jeg også, der har været mere konkurrence om at sætte den højeste pris, men der er også noget, der hedder moral. Vi skal ikke give sælgerne et urealistisk billede af salgsprisen, og jeg synes faktisk, vi opfører os pænt også mæglerne imellem.