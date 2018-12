Nyborg-rektor kan blive Årets Fynbo

Gymnasierektor er indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris for sin kamp for to somaliske pigers ret til undervisning.

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Indstillingen skyldes, at han "med stor saglighed har fastholdt, at det er umenneskeligt at fratage to somaliske piger retten til undervisning", som læser Jens Ellegaard skriver i sin indstilling.

- Engang fik man heltestatus for at hjælpe jøder, kommunister, modstandsfolk og danske politifolk til Sverige og væk fra fra en ondsindet besættelsesmagt. Det kunne kun lade sig gøre, fordi der blev udvist civil ulydighed. Er vi i gang med at glemme den historie? Rektoren åbner blot døren for, at pigerne kan fortsætte den skolegang, de har krav på. Det er sandsynligvis ikke engang civil ulydighed i juridisk forstand. Men det er så sandelig civil kurage i en tid, hvor vinterkulden er ved at sænke sig over det politiske landskab i Danmark, skriver Ellegaard.

Også Christian Frederiksen er indstillet til prisen, fordi han "er en fighter", som Linda Nørregaard skriver, som chef for børn og unge, som næstformand i B1909, som forkæmper for Odense Glasværk. Charlotte Lind er indstillet til Årets Fynbo, fordi hun har startet en indsamling, hvor hun vil uddele huer, handsker, tandbørster, tandpasta og meget andet til hjemløse, som Lene Søgaard Petersen skriver. Og Henrik Kragh er indstillet, fordi "han er den sejeste og mest positive kollega og odenseaner, der findes", skriver Kristina Sjögreen.

Årets Fynbo uddeles til januar.