Nybolig Erhverv bliver til Nordicals

Navnet er nyt, men direktøren den samme. Nybolig Erhverv Odense tog mandag navneforandring til Nordicals, men direktør og indehaver, Bent S. Jensen, fortsætter bag skrivebordet også i det nye setup.

Navneskiftet finder sted over hele landet og markerer for erhvervsmæglerkæden en ny strategi for vækst. Nordicals vil fremover styrke rådgivningen over for de største investorer både i Danmark og udlandet med mulighed for at få større kunder til større handler end i dag.

Ønsket om at rykke op i en højere liga afspejler sig også ved, at Nordicals fremover vil rette sig mere mod udenlandske investorer og professionelle ejendomsaktører som pensionsselskaber og fonde samt større private investorer.

- Interessen fra udenlandske ejendomsinvestorer er stigende, også i og omkring Odense. Vi kommer til at kunne løfte endnu større opgaver fremover og have mere fokus på analyse og en stærkere rådgivning, siger Bent S. Jensen.

En af de større handler, erhvervsmægleren har gjort på det seneste, var formidlingen af salget af Danske Bank-bygningen på Flakhaven i Odense. Den blev solgt til den lokale ejendomsinvestor Karsten Bill Rasmusen pr. 1. oktober.