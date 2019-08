Assens Kommune blev landskendt for at have en så presset økonomi, at de ældre på et tidspunkt kun fik gjort rent hver femte uge. Nu bliver det Dansk Folkepartis profil i byrådet Jens Henrik Thulesen Dahl, der skal være sit partis nye kommunalordfører på Christiansborg, og han kommer dermed til at placere sig midt i en af de helt store kampzoner. For hvordan skal partierne leve op til valgløfterne om at løfte den nære velfærd?

- Vi bliver samlet set nødt til at give flere penge til kommunerne. Alene på grund af en ændret befolkningssammensætning med flere ældre. Desuden er der et påtrængende behov for en udligningsreform, så borgerne kan få en mere ensartet service uafhængig af, hvilken kommune de bor i, siger den nye kommunalordfører.

Samme toner har lydt fra de øvrige partier i valgkampen, og nu venter det store slagsmål om fordeling af penge mellem kommunerne. Hvem skal have flere penge, og hvem skal have færre?

Ved folketingsvalget fik DF en gevaldig lussing, der reducerede folketingsgruppen fra 37 mandater til 16. På Fyn gik partiet fra fire til to folketingsmedlemmer, og Jens Henrik Thulesen Dahl erkender, at partiet har mistet sin centrale forhandlingsposition på Christiansborg.

- Nu må vi så i stedet bide regeringen i haserne, så den lever op til løftet om en udligningsreform, siger han.

Ud over at være kommunalordfører fortsætter Jens Henrik Thulesen Dahl som uddannelses- og forskningsordfører. Desuden får han titlen som erhvervsuddannelsesordfører.