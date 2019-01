Ny teknologi i 2019: Skal hjælpe politiet til at lokalisere alarmopkald

I løbet af 2019 indfører Fyns Politi et nyt redskab, der kan lokalisere alarmopkald fra mobiltelefoner langt mere præcist end tidligere. Det vil ikke alene spare politiet for ressourcer, men også kunne redde menneskeliv, vurderer vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen fra Fyns Politi. Flere nye initiativer er på vej.

- Det kan være, at en ældre mand eller kvinde har forladt et plejehjem, men har en tændt mobiltelefon på sig. Så skulle vi før have både helikopter og hundepatruljer ude og lede, fordi vi skulle afsøge et kæmpe område. Og det område ville kun ville blive større, efterhånden som timerne går. Det vil ikke være nødvendigt fremover, og det vil i sidste ende kunne redde vedkommendes liv, siger Richardt Jakobsen.

- Det er sådan i dag, at når en borger ringer til alarmcentralen, så kan vi se vedkommende som en prik i et område mellem to mobilmaster. Og hvis vedkommende ikke ved, hvor han eller hun befinder sig, så skal man altså dels lave en såkaldt triangulering og beregning mellem masterne, men også afsøge et større område. Med den nye teknologi kan vi lokalisere mobiltelefonen helt præcist og derfor rykke langt hurtigere frem til borgeren, fortæller han.

I løbet af 2019 implementerer politiet nemlig et nyt redskab, der skal kunne lokalisere borgere, der ringer til alarmcentralen. Teknologien hedder "Advanced Mobile Location", og det er noget, politiet ser meget frem til at bruge, fortæller vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen fra Fyns Politi.

Skulle du en dag komme i den ulykkelige situation, at du kommer til skade under en trafikulykke, men ikke kan fortælle alarmcentralen, hvor du er. Ja, så vil der være hjælp at hente.

Det kan være, at en ældre mand eller kvinde har forladt et plejehjem, men har en tændt mobiltelefon på sig. Så skulle vi før have både helikopter og hundepatruljer ude og lede, fordi vi skulle afsøge et kæmpe område. Og det område ville kun ville blive større, efterhånden som timerne går. Det vil ikke være nødvendigt fremover, og det vil i sidste ende kunne redde vedkommendes liv.

Bestil en betjent

Den nye mobilteknologi er ikke det eneste nye, der enten er på vej eller netop sat i gang hos Fyns Politi.

Siden oktober 2018 er politiet rykket ud med "den mobile politistation" 34 gange. Et initiativ, som blev sat i værk for at skabe synlighed og tilgængelighed.

- Vi kører ud to mand to gange om ugen til et sted, hvor det giver mening. Det kan for eksempel være til et område, der har oplevet mange indbrud, eller hvor der har været en begivenhed, der har gjort borgerne utrygge. Og det er blevet taget rigtig godt imod. Dels får vi en rigtig god dialog med borgerne, men vi får også tip fra dem. For eksempel 'i det her tidsrum bliver der kørt ræs med knallerter' og så videre. Og den der tætte kontakt med borgerne er faktisk også noget, som kollegaerne herinde har savnet, fortæller vicepolitiinspektøren.

Fra den 13. december sidste år har man også kunnet "bestille en betjent" via politiets hjemmeside. Det kan enten være til en færdselskontrol, et arrangement hvor man ønsker politiets tilstedeværelse eller et foredrag, hvor man for eksempel kan få gode råd til forebyggelse af indbrud.

- Det er lige sat i gang, så vi har ikke prøvet det endnu, men vi kommer til at tage stilling fra gang til gang i forhold til, om det er noget, vi kan være med til. Og der skal selvfølgelig være en vis volumen af mennesker, før det giver mening. Men det er en del af de nye tryghedssskabende initiativer, fortæller Richardt Jakobsen.